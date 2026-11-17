В Милан чакат новини за Майк Менян

Майк Менян ще бъде подложен на допълнителни медицински прегледи във вторник след травма в областта на тазобедрената става, получена по време на мача на Франция срещу Турция от Лигата на нациите.

Вратарят на Милан почувства болки още през първото полувреме на срещата в Бордо и не се появи в игра за втората част. Неговото състояние ще определи дали ще бъде на разположение за домакинството на Фрозиноне, насрочено за неделя, 22 ноември, от 18:00 часа на „Сан Сиро“.

В лазарета на италианския тим под наблюдение са още трима футболисти: Томори, Лофтъс-Чийк и Павлович. Първите двама преминават тестове този понеделник, за да се изясни степента на мускулните им проблеми. Централният защитник очаква зелена светлина за завръщане към тренировъчния процес, докато английският халф ще се нуждае от още няколко дни почивка, като целта е завръщане в игра за мача с Каляри.

Що се отнася до Павлович, бранителят продължава да се възстановява от бъбречно неразположение и състоянието му ще се следи ежедневно, като съществува вероятност да бъде готов навреме за двубоя срещу Фрозиноне.

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Снимки: Gettyimages