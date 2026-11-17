Словения помете Северна Македония насред Скопие и си осигури бараж

Словения победи Северна Македония с 3:0 като гост в Скопие в среща от последния, 6-и кръг на група В1 в Лигата на нациите. Даниел Щурм (29′, 90′) се разписа два пъти, а Давид Зец (66′) също бе точен за гостите. С успеха словенците си осигуриха второто място и участие в баражите за изкачване в Лига А, докато домакините приключиха без спечелена точка.

Гостите откриха резултата в 29-ата минута след бърза контраатака. Щурм бе изведен на скорост, надбяга защитниците и с мощен удар в горния ляв ъгъл даде преднина на Словения.

Второто попадение падна в 66-ата минута след корнер. Жан Випотник отклони центрирането с глава, а Зец засече отблизо във вратата за 0:2.

В 90-ата минута Щурм оформи крайния резултат с втория си гол в мача. Андраж Шпорар напредна почти до аутлинията и върна топката към съотборника си, чийто удар след рикошет се озова в мрежата.

Словения завърши на второто място с 11 точки, зад победителя в групата Швейцария с 16. Северна Македония остана последна с шест загуби и голова разлика 1:15 и ще трябва да защитава мястото си в Лига В на бараж.

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