Швейцария уби надеждите на Шотландия с разгром

Швейцария разгроми Шотландия с 4:0 у дома в последния, 6-и кръг на група В1 в Лигата на нациите. Автогол на Люис Фъргюсън (22′) даде преднина на домакините, а Уинсли Ботели (47′), Алвин Санчес (51′) и Зеки Амдуни (89′) оформиха убедителния успех в Санкт Гален. Така швейцарците завършиха без загуба участието си в групата, в която вече си бяха осигурили първото място и завръщането в Лига А, като в същото време унищожиха и малките надежди на съперника си да се добере поне до бараж.

Домакините поведоха в 22-рата минута. Закари Атекаме центрира отдясно, а Фъргюсън засече топката в собствената си врата.

След това Швейцария нанесе нов удар по съперника си с два бързи гола след почивката. В 47-ата минута Ботели напредна през центъра, комбинира със Самуел Бале и с удар по земя около точката за дузпа удвои преднината.

Само четири минути по-късно Ботели се отличи и с асистенция. Той намери Санчес в наказателното поле, а съотборникът му стреля от движение в далечния ъгъл за 3:0.

Крайният резултат бе оформен в 89-ата минута. След разиграване на корнер топката стигна до Амдуни на границата на наказателното поле. Нападателят шутира и след рикошет тя отново се озова в мрежата на гостите.

Швейцария приключи на върха с 16 точки след пет победи и едно равенство при голова разлика 15:1. Шотландия остана трета със 7 точки, зад Словения с 11, и ще продължи да играе в Лига В.

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Снимки: Gettyimages