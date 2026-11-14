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Милан е набелязал ас на Щутгарт за наследник на Лука Модрич

  • 14 ное 2026 | 21:13
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Милан е набелязал ас на Щутгарт за наследник на Лука Модрич

Италианският гранд Милан засилва усилията си в търсене на дългосрочен наследник на Лука Модрич, а звездата на Щутгарт Анджело Щилер се очертава като основна цел.

„Росонерите“ искат да подсилят халфовата си линия и виждат в германския национал идеалния профил, около който да изградят следващото си поколение състезатели. Хърватският ветеран Модрич удължи договора си през лятото и поддържа високо ниво на игра, но ръководството на Милан си дава сметка, че трябва да се подготви за неизбежния момент, в който легендарният плеймейкър ще приключи кариерата си.

Това налага интензивно търсене на негов наследник по стил - футболист, способен да диктува темпото на играта от по-задна позиция.

С предстоящото пристигане на Маркус Крьоше като нов спортен директор, се очаква Милан да засили присъствието си на германския пазар - сфера, която Крьоше познава отлично и където има доказан опит в откриването на елитни таланти за съвременния футбол.

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Снимки: Imago

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