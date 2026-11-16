11-те на Естония и България, Рибарски сменя системата

Слушай на живо: Естония - България

Станаха ясни стартовите състави на Естония и България за двубоя от Лига на нациите. Срещата в Талин започва в 19:00 часа с началния съдийски сигнал на сърбина Ненад Минакович.

Наставникът Атанас Рибарски сменя системата, като нашите излизат с трима централни защитници: Росен Божинов, Валентин Антов и Стефан Велков. Зад тях под рамката е Пламен Андреев, като вратарят на Дебрецен записва дебют под рамката на "А" отбора.

В средата на терена селекционерът залага на Илия Груев, Светослав Ковачев и Андриан Краев, а по фланговете ще действат Йоан Стоянов и Димитър Велковски. Напред атаката на България "А. Ле Кок Арена" ще водят Лукас Петков и Георги Лазаров.

Естония 0:0 България

Естония: 1. Карл Хайн, 6. Расмус Пеетсон, 3. Максим Паскотси, 16. Ерко Тугяс, 8. Карол Метс, 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 14. Патрик Кристал, 4. Матиас Кяйт, 20. Маркус Поом, 5. Роко Роберт Шайн, 8. Мартеен Паалберг.

България: 23. Пламен Андреев, 21. Димитър Велковски, 2. Росен Божинов, 13. Стефан Велков, 6. Валентин Антов, 22. Йоан Стоянов, 17. Светослав Ковачев, 4. Илия Груев, 8. Андриан Краев, 15. Георги Лазаров, 20. Лукас Петков.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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