Милан набеляза нападател за зимния трансферен прозорец

От Милан са решили да се подсилят с нов централен нападател през зимния трансферен прозорец и това е голмайсторът на Брюж Николо Тресолди, твърдят всички водещи спортни всекидневници в Италия днес.

Според “Гадзета дело спорт” наставникът Рубен Аморим е решил да започне да залага на двама нападатели, като целта е Тресолди да заформи тандем с Гонсало Рамош. Вестникът посочва цена от 50 млн. евро, докато от “Кориере дело спорт” смятат, че тя е 40 млн., но Николо Скира уточнява, че всъщност от Брюж ще поискат 70 млн. за своя водещ реализатор, който е желан също от Арсенал, Барселона и Атлетико Мадрид. От “Тутоспорт” пък акцентират върху факта, че 22-годишният играч е фен именно на “росонерите”. През този сезон той има 14 гола в общо 17 мача, включително хеттрик срещу Интер за успеха на неговия тим с 4:3 на “Джузепе Меаца” в Шампионската лига. Ако не успее да го привлече през януари, Милан ще се пробва отново през лятото, а вместо това през зимата ще вземе друг нападател под наем.

🚨🧨[BREAKING] Milan’s PLAN is to SIGN Nicolò TRESOLDI in January! ✅Cardinale will TRY in January, even though Brugge’s ASKIN PRICE is 50M @Gazzetta_it https://t.co/mJVSIw2UI3 — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) November 10, 2026

Междувременно, в клуба са решили да преотстъпят Франческо Камарда в друг отбор до края на кампанията. 18-годишният талант е резерва на Рамош, но има само 119 игрови минути през сезона, като в тях няма нито един голов принос.

💣🚨💣🚨🌕 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Francesco Camarda is set to LEAVE #ACMilan in JANUARY! 🇮🇹 Milan want the young striker to gain more PLAYING TIME and experience elsewhere. Milan still firmly believe in his potential but are ALREADY searching for a new striker to strengthen the attack. 🗞️ | @MatteMoretto — Milan Xtra (@MilanXtra) November 11, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages