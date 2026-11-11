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Милан набеляза нападател за зимния трансферен прозорец

  • 11 ное 2026 | 15:48
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От Милан са решили да се подсилят с нов централен нападател през зимния трансферен прозорец и това е голмайсторът на Брюж Николо Тресолди, твърдят всички водещи спортни всекидневници в Италия днес.

Според “Гадзета дело спорт” наставникът Рубен Аморим е решил да започне да залага на двама нападатели, като целта е Тресолди да заформи тандем с Гонсало Рамош. Вестникът посочва цена от 50 млн. евро, докато от “Кориере дело спорт” смятат, че тя е 40 млн., но Николо Скира уточнява, че всъщност от Брюж ще поискат 70 млн. за своя водещ реализатор, който е желан също от Арсенал, Барселона и Атлетико Мадрид. От “Тутоспорт” пък акцентират върху факта, че 22-годишният играч е фен именно на “росонерите”. През този сезон той има 14 гола в общо 17 мача, включително хеттрик срещу Интер за успеха на неговия тим с 4:3 на “Джузепе Меаца” в Шампионската лига. Ако не успее да го привлече през януари, Милан ще се пробва отново през лятото, а вместо това през зимата ще вземе друг нападател под наем.

Междувременно, в клуба са решили да преотстъпят Франческо Камарда в друг отбор до края на кампанията. 18-годишният талант е резерва на Рамош, но има само 119 игрови минути през сезона, като в тях няма нито един голов принос.

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Снимки: Gettyimages

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