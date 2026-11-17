Защитникът Андрю Робъртсън вече е едноличен рекордьор по брой изиграни двубои с националната фланелка на Шотландия.
32-годишният бранител изведе тима си с капитанската лента в срещата срещу Швейцария от шестия кръг на груповата фаза в Лига на нациите на УЕФА.
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Този мач се оказа под номер 103 в международната кариера на Робъртсън, като по този начин той изпревари досегашното върхово постижение за най-много срещи за страната, принадлежащо на Кени Далглиш.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages