Андрю Робъртсън с исторически рекорд за националния отбор на Шотландия

Защитникът Андрю Робъртсън вече е едноличен рекордьор по брой изиграни двубои с националната фланелка на Шотландия.

32-годишният бранител изведе тима си с капитанската лента в срещата срещу Швейцария от шестия кръг на груповата фаза в Лига на нациите на УЕФА.

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Този мач се оказа под номер 103 в международната кариера на Робъртсън, като по този начин той изпревари досегашното върхово постижение за най-много срещи за страната, принадлежащо на Кени Далглиш.

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Снимки: Gettyimages