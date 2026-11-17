Арсенал и Деклан Райс се разбраха за нов договор

Арсенал постигна споразумение с една от големите си звезди Деклан Райс за удължаване на неговия договор до лятото на 2031 година. Новината беше съобщена от авторитетния журналист Дейвид Орнстийн и потвърдена от "Скай Спортс".

27-годишният английски национал е приел условията на нов петгодишен контракт, който се очаква да го превърне в един от най-високоплатените футболисти на "топчиите". Възнаграждението му ще бъде изравнено с това на Букайо Сака, който в момента е най-добре платеният играч на клуба. Споразумението все още не е подписано официално, но се очаква това да се случи в близките дни.

Declan Rice has agreed a new five-year deal with Arsenal. The fresh terms will run until the summer of 2031, and represent a reward for Rice’s status for club and country. The England midfielder is expected to sign the new contract soon. More from @David_Ornstein 🔗 https://t.co/ZE8WpRn4Rs — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 16, 2026

Настоящият договор на Райс е до юни 2028 година с опция за удължаване с още един сезон. Полузащитникът премина на „Емиратс“ от Уест Хам през лятото на 2023 година срещу рекордните за Арсенал 105 милиона паунда и бързо се превърна в един от основните футболисти в състава на Микел Артета.

Англичанинът има 173 мача и 22 гола за „артилеристите“, а през миналия сезон беше избран за футболист №1 на клуба, след като помогна на отбора да спечели титлата в Премиър лийг.

Самият Райс призна преди няколко дни, че е близо до нов договор, като подчерта доверието, което получава от Артета, и отличните си отношения със съотборниците.

Междувременно Арсенал е постигнал споразумение за удължаване на договора и с нидерландския защитник Юриен Тимбер.

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Снимки: Gettyimages