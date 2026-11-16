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Краев: Копаем дъното, имам чувството, че няма изход

  • 16 ное 2026 | 21:23
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Халфът на България Андриан Краев бе видимо разочарован от поредното поражение на "трикольорите", този път с 1:2 при гостуването на Естония.

“Не знам какво да мисля. Всеки иска, опитва се и дава. Народопсихология ли е? Като ни похвалят и имам чувството, че ставаме нови хора. Давам пример с Люксембург и Исландия. Нямаме организация, играем хаотично. Сега с Естония - излизаме и играем първото полувреме добре, а второто - нищо общо с първото, пълен погром. Копаем дъното. Имам чувството, че няма изход.

Това, което си мисля, е, че е психологически проблем, защото ни тежат резултатите. Ако имаме точки, ще играем по-освободено, така си мисля. Виждате първото полувреме от никаква ситуация ни вкарват гол. Връщаме се в мача, а през второто пускаме глупав гол.

Не трябва да се влияем от медии, критики. Всеки ден трябва да доказваш на себе си, че ставаш по-добър. Всеки да казва сам на себе си, че дава всичко възможно за националния отбор.

Всеки трябва да поеме персонална отговорност, да гледа първо себе си. Да расте с всеки изминал ден и да не обвинява другите. Тъпчем на едно място", каза разочарованият Краев.

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