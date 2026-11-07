Аморим няма да може да разчита на защитник за предстоящия мач на Милан

Защитникът на Милан Страхиня Павлович няма да бъде част от състава на Рубен Аморим за неделното гостуване на Дженоа от 11-ия кръг на Серия "А", съобщават италианските медии.

Причината е, че сръбският национал продължава да изпитва сериозни колики, които не му позволиха да играе и при загубата с 0:2 от Ференцварош в Лига Европа. Преди да получи здравословния си проблем, Павлович записа 13 поредни мача като титуляр за “росонерите” от началото на сезона. Най-вероятно в предстоящия двубой той ще бъде заместен от Санкун Диавара, който беше титуляр и срещу унгарския тим. Също така неговото отсъствие увеличава шансовете за дебют на българския талант Валери Владимиров предвид контузиите на Матео Габия и Фикайо Томори.

🚨🏥[BREAKING] Strahinja PAVLOVIC is OUT for Genoa-Milan! https://t.co/fE1LYe2VKb — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) November 7, 2026

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Снимки: Gettyimages