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Аморим няма да може да разчита на защитник за предстоящия мач на Милан

  • 7 ное 2026 | 22:14
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Защитникът на Милан Страхиня Павлович няма да бъде част от състава на Рубен Аморим за неделното гостуване на Дженоа от 11-ия кръг на Серия "А", съобщават италианските медии.

Причината е, че сръбският национал продължава да изпитва сериозни колики, които не му позволиха да играе и при загубата с 0:2 от Ференцварош в Лига Европа. Преди да получи здравословния си проблем, Павлович записа 13 поредни мача като титуляр за “росонерите” от началото на сезона. Най-вероятно в предстоящия двубой той ще бъде заместен от Санкун Диавара, който беше титуляр и срещу унгарския тим. Също така неговото отсъствие увеличава шансовете за дебют на българския талант Валери Владимиров предвид контузиите на Матео Габия и Фикайо Томори.

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Снимки: Gettyimages

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