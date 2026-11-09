Млад талант на Милан е решен да се докаже и в националния тим на Италия

Младата звезда на Милан Алфаджо Сисе изрази огромната си гордост след успешния си период в клуба, през който получи и повиквателна за италианския национален отбор. Атакуващият халф е нетърпелив да пренесе впечатляващата си форма на международната сцена под ръководството на Роберто Манчини. Той бързо затвърждава статута си на един от най-вълнуващите млади таланти в Серия "А", а пробивните му изяви за “росонерите” твърдо привлякоха вниманието.

Манчини извика голмайстора на Милан и трима тийнейджъри за мачовете на Италия с Франция и Белгия

Говорейки за перспективата за своя международен дебют, 20-годишният футболист не крие силната си амбиция да използва момента и да впечатли селекционера на националния отбор. "Имам голямо желание. Искам да докажа качествата си. Надявам се да имам шанса и това, че съм в списъка, е източник на голяма гордост. Не очаквам нищо. Опитвам се да дам всичко от себе си, а дано да е добре и в националния отбор“, коментира Сисе след победата на Милан с 2:1 над Дженоа, в която вкара осмия си гол през сезона.

🚨📊 | 𝐒𝐓𝐀𝐓: Alphadjo Cissé is the SECOND-HIGHEST goalscorer among players born in 2006 or later across Europe's TOP FIVE leagues this season. 🇮🇹 🥇 Lamine Yamal — 13 🥈 Alphadjo Cissé — 8 🥉 Paris Brunner — 8 4️⃣ Vasilije Adžić — 5 5️⃣ Simone Lontani — 5 🗞️: @Sofascore https://t.co/9JxwNlhhvE — Milan Xtra (@MilanXtra) November 9, 2026

Включването на Сисе в представителния тим привлече похвали и от няколко изявени фигури в италианския футбол, включително легендата на Рома Даниеле Де Роси. Бившият халф смята, че Манчини е показал голяма далновидност, избирайки играча на “росонерите” и отбеляза, че талант от този калибър е видим дори когато други може да го пренебрегнат. На клубно ниво Сисе е наясно, че целта в миланския гранд винаги е да завърши сезона с трофей. „Мисля, че това е нормално. В Милан винаги трябва да се стремиш да спечелиш всеки турнир. Смятам, че няма съмнения в това“, каза още той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages