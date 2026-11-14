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Собственикът на Милан: Никога няма да продам клуба, искам да го поведа в нова ера като Берлускони

  • 14 ное 2026 | 18:30
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Собственикът на Милан Джери Кардинале, ръководител на американския инвестиционен фонд Red Bird Capital Partners, говори в интервю за La Gazzetta dello Sport за плановете си да върне „росонерите“ на върха на европейския футбол.

„Никога няма да продам Милан, никога. Това е проект, който трябва да върне клуба към трофеите. Не съм готов да приема, че ще отнеме твърде много време. Искам да постигна това възможно най-скоро. Целта ми е редовно да печелим Скудетото и, разбира се, да се върнем в Шампионската лига. Правя всичко възможно, за да гарантирам, че когато искаме да купим играч, никой не може да ми каже: „Не можеш да го купиш, защото не можеш да си го позволиш.“ В момента само клубовете от Премиър лийг са способни да инвестират такива суми и да подписват с най-добрите играчи в света. Ако искаме да върнем Милан на върха на европейския футбол, трябва да намерим начин да се конкурираме с най-големите клубове. Не се сравнявах със Силвио Берлускони. Това, което исках да кажа, е, че точно както той трансформира Милан и Серия "А", ние искаме да поведем клуба в нова ера с нов подход“, заяви Кардинале.

След 11 кръга в Серия "А" Милан е четвърти с 24 точки или на пет зад лидера Лацио. Този сезон “росонерите” се състезават и в Лига Европа: след четири кръга от общия етап, те са на 28-о място с три точки.

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Снимки: Gettyimages

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