Алегри бил против привличането на младата звезда на Милан

Атакуващият халф на Милан Алфаджо Сисе безспорно е откритието на сезона за “росонерите”, след като заби 8 гола в досегашните си 13 мача за тима.

Въпреки това MilanNews разкрива, че при привличането му още през януари, тогавашният наставник на отбора Масимилиано Алегри бил против неговия трансфер. Тогава 20-годишният талант беше на път да се присъедини към ПСВ Айндховен, но в последния момент Милан се намеси и го купи от Верона за около 8 млн. евро. Също така клубът се съгласи да остави Сисе да си довърши наема във втородивизионния Катандзаро и да се присъедини чак през лятото. Това обаче не се харесало на Алегри, който не одобрил решението на ръководството да инвестира пари през зимата за млад играч, и то без да го има на разположение веднага. Освен това наставникът смятал, че новоизлюпеният италиански национал трябвало да подсили клубния дубъл. За разлика от него, наследникът му Рубен Аморим реши да гласува доверие в Сисе и да го наложи в своя състав, блокирайки негово преотстъпване преди началота на кампанията.

🚨🤦‍♂️🤯 | 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓: Massimiliano Allegri was AGAINST #ACMilan signing Alphadjo Cissé for €8M in January. Allegri was reportedly unhappy that part of the transfer budget was spent on a youngster who wouldn't arrive for another SIX MONTHS. He considered Cissé a player for Milan Futuro rather than the FIRST TEAM. 🗞️: @MilanNewsit — Milan Xtra (@MilanXtra) November 11, 2026

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Снимки: Gettyimages