Германия 0:0 Нидерландия, атаки и към двете врати

Германия и Нидерландия играят при 0:0 в решителен мач за класиране на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Двата тима са съперници в група 2 на Лига "А", като "лалетата" оглавяват класирането и дори равенство днес ще им е достатъчно, за да си осигурят първото място, а Бундестимът ще се стреми към задължителна победа.

В началото на кампанията Нидерландия и Германия направиха 1:1 в Амстердам в двубой, който беше официален дебют за селекционерите Чави Ернандес и Юрген Клоп. След това "оранжевите" записаха три победи и едно равенство, като събраха 11 точки, а германците са с 8, колкото има и Гърция. "Елините" посрещат Сърбия тази вечер и ако спечелят, със сигурност ще финишират пред четирикратните световни шампиони заради предимството си в преките двубои.

Двубоят на "Олимпиащадион" в Берлин ще е под номер 50 в съперничеството между двете съседни страни. До момента балансът е в полза на германците, които са постигнали 18 победи. 19 от мачовете са завършили наравно, а успехите на "лалетата" са 12.

Клоп отново гласува доверие на Браян Груда, който дебютира с гол при победата над Сърбия в Белград. Футболистът на РБ Лайпциг ще атакува по десния фланг, отляво ще играе Дери Шерхант, а Флориан Виртц ще е плътно зад централния нападател Кай Хавертц. В средата на терена ще си партнират Александър Павлович и капитанът Йошуа Кимих, а в защитата се появяват Нико Шлотербек и Натаниъл Браун вместо Малик Тиау и Максимилиан Мителщет. Другите двама бранители пред Марк-Андре тер Стеген са Филип Трой и Йонатан Та.

Сред резервите на Бундестима са Феликс Нмеча, Никлас Фюлкруг, Саид Ел Мала и младите звезди на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл и Том Бишоф.

Единствената рокада в стартовите 11 на Нидерландия в сравнение с гръмката победа над Гърция (7:0) е в халфовата линия, където Куинтен Тимбер заменя контузения Френки де Йонг и ще играе рамо до рамо с Джоуи Феерман и Тижани Райндерс. В отсъствието на Вирджил ван Дайк капитанската лента ще е на ръката на Дензъл Дъмфрис. Другите защитници в състава на Чави са Ян Пол Ван Хеке, Мики ван де Вен и Юриен Тимбер, а под рамката застава Барт Фербрюген. В предни позиции за "оранжевите" ще разчитат на Крисенсио Съмървил, Донийл Мален и Коди Гакпо.

На пейката на нидерландците са Джъстин Клуйверт, Ноа Ланг, Тюн Копмайнерс, Ян Маатсен, Мекс Мердинк и Гуус Тил.

И двата отбора подходиха агресивно и демонстрираха желание да доминират още от началните минути. Атаките следваха една след друга, като домакините се стремяха да задържат топката по-продължително, а "лалетата" се ориентираха към разигравания с едно докосване и бързи контри.

След първия четвърт час германците се настаниха по-трайно в противниковата половина, но им беше трудно да намират свободни пространства. В 19-ата минута Нидерландия организира много добра атака и топката стигна до Съмървил, но той се подхлъзна точно в момента, в който трябваше да нанесе удар. Малко по-късно Хавертц засече с глава центриране от статично положение, но топката беше лесна за Фербрюген.

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Снимки: Gettyimages