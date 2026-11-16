Резерва пречупи Сърбия, но Гърция остана с горчив вкус

Гърция победи Сърбия с 1:0 на „Пантесалико“ във Волос в среща от последния, 6-и кръг на група А2 в Лигата на нациите. Резервата Йоргос Масурас (69′) донесе заслужения успех на домакините, които тотално надиграха съперника преди почивката, но срещнаха сериозна съпротива от вратаря Джордже Петрович. Победата обаче не стигна на гърците за място на четвъртфиналите заради разгромния успех на Германия с 5:0 над Нидерландия в другия двубой.

Домакините притиснаха сърбите още през първото полувреме, но Петрович запази равенството с няколко важни намеси. В 32-рата минута Лазарос Рота стреля опасно, но стражът на гостите спаси. Само минута по-късно той отново се отличи, този път след опит на Христос Цолис.

Превъзходството на Гърция до почивката се изразяваше и в съотношението 12:1 при ударите, но натискът на домакините без безплоден.

Второто полувреме бе по-равностойно, но гърците намериха път към гола в 69-ата минута. Василис Павлидис центрира в близост до вратата, а появилият се от пейката Масурас засече отблизо и този път не остави шанс на Петрович.

Така Гърция приключи с 11 точки — колкото събраха Германия и Нидерландия, но остана трета при тройното равенство. Сърбия завърши последна без спечелена точка след шест поражения в шестте си срещи.

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