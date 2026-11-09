Звезда на Милан побесня срещу съдиите: Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате

Звездата на Милан Адриен Рабио се изказа остро срещу италианското съдийство след победата с 2:1 при гостуването на Дженоа.
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове
В 50-ата минута на мача халфът беше фаулиран в центъра на терена от Алесандро Маркандали, който получи жълт картон. Рабио обаче протестира, че е трябвало съперниковият играч да бъде изгонен с директен червен картон, защото го е спрял като последен в защитата. Заради това френският национал беше санкциониран от главния съдия Давиде Маса, който също така показа червени картони на трима човека от пейката на Милан, които възнегодуваха срещу решението му.
След края на двубоя бившият рефер и настоящ анализатор Джанпаоло Калварезе защити преценката на съдията. “Ситуацията с Рабио беше голова възможност, но правилата гласят, че за да бъде класифицирано нарушението като предотвратяване на голово положение, трябва да бъдат покрити четири критерия. Това са притежанието на топката, посоката на движението, броят защитници в близост и разстоянието от вратата. В този случай, предвид че фалът беше до тъчлинията и на около 60 метра от вратата, считам, че решението на Маса да покаже само жълт картон е основателно. От друга страна, ако Маса беше решил да покаже червен картон, ВАР нямаше да може да се намеси, така че това си остава решение, взето на терена по преценка на съдията”, обясни той в свое видео в Инстаграм.
Позицията на Калварезе обаче не се хареса на самия Рабио, който реагира с коментар под публикацията. “В живота, както и във футбола, можеш да правиш грешки, но трябва поне да си ги признаваш. Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате. А италианският футбол е този, който понася последствията. Замислете се. Лека вечер”, написа халфът, който е сред най-добрите играчи на Милан през сезона със своите пет гола и пет асистенции в 13 мача.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages