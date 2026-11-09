Звезда на Милан побесня срещу съдиите: Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате

Звездата на Милан Адриен Рабио се изказа остро срещу италианското съдийство след победата с 2:1 при гостуването на Дженоа.

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В 50-ата минута на мача халфът беше фаулиран в центъра на терена от Алесандро Маркандали, който получи жълт картон. Рабио обаче протестира, че е трябвало съперниковият играч да бъде изгонен с директен червен картон, защото го е спрял като последен в защитата. Заради това френският национал беше санкциониран от главния съдия Давиде Маса, който също така показа червени картони на трима човека от пейката на Милан, които възнегодуваха срещу решението му.

🗣️ @erroriarbitrali: Let us immediately enter our VAR room and analyse the incident. Milan were leading 2–0 when Rabiot won the ball from a Genoa player, who then grabbed him by the shorts and committed a foul. Massa blew his whistle and showed the Genoa player a yellow card, prompting protests from Rabiot and Milan’s bench. Rabiot was subsequently booked as well. The original yellow card was given for stopping a promising attack. What is the main issue? Milan’s players wanted a red card. The debate is not straightforward. As we now know, four criteria must be considered when deciding whether a foul has denied an obvious goalscoring opportunity: the number of defenders, the general direction of play, the likelihood of keeping or gaining control of the ball and the distance from goal. One fairly objective point is that the incident took place inside Genoa’s half, meaning Rabiot was still a long way from goal. However, there is no specific minimum distance that automatically rules out a red card. In my opinion, Genoa’s players were considerably behind Rabiot. When assessing this type of incident, we must remove the player who committed the foul from the equation. — Milan Posts (@MilanPosts) November 8, 2026

След края на двубоя бившият рефер и настоящ анализатор Джанпаоло Калварезе защити преценката на съдията. “Ситуацията с Рабио беше голова възможност, но правилата гласят, че за да бъде класифицирано нарушението като предотвратяване на голово положение, трябва да бъдат покрити четири критерия. Това са притежанието на топката, посоката на движението, броят защитници в близост и разстоянието от вратата. В този случай, предвид че фалът беше до тъчлинията и на около 60 метра от вратата, считам, че решението на Маса да покаже само жълт картон е основателно. От друга страна, ако Маса беше решил да покаже червен картон, ВАР нямаше да може да се намеси, така че това си остава решение, взето на терена по преценка на съдията”, обясни той в свое видео в Инстаграм.

Позицията на Калварезе обаче не се хареса на самия Рабио, който реагира с коментар под публикацията. “В живота, както и във футбола, можеш да правиш грешки, но трябва поне да си ги признаваш. Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате. А италианският футбол е този, който понася последствията. Замислете се. Лека вечер”, написа халфът, който е сред най-добрите играчи на Милан през сезона със своите пет гола и пет асистенции в 13 мача.

🚨📱🔥 Adrien Rabiot HITS BACK at former Serie A referee Gianpaolo Calvarese for DEFENDING the no red card decision in Genoa–Milan: “Mistakes can happen, in life as in football. But you need to know how to ADMIT them.” “Continuously LYING will not help you move forward.” “And ITALIAN FOOTBALL is the one suffering the consequences.” “Think about it. Good evening.” — Milan Wire (@MilanWireX) November 8, 2026

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Снимки: Gettyimages