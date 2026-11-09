Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан

Звезда на Милан побесня срещу съдиите: Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате

  • 9 ное 2026 | 11:50
  • 1312
  • 3

Звездата на Милан Адриен Рабио се изказа остро срещу италианското съдийство след победата с 2:1 при гостуването на Дженоа.

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

В 50-ата минута на мача халфът беше фаулиран в центъра на терена от Алесандро Маркандали, който получи жълт картон. Рабио обаче протестира, че е трябвало съперниковият играч да бъде изгонен с директен червен картон, защото го е спрял като последен в защитата. Заради това френският национал беше санкциониран от главния съдия Давиде Маса, който също така показа червени картони на трима човека от пейката на Милан, които възнегодуваха срещу решението му.

След края на двубоя бившият рефер и настоящ анализатор Джанпаоло Калварезе защити преценката на съдията. “Ситуацията с Рабио беше голова възможност, но правилата гласят, че за да бъде класифицирано нарушението като предотвратяване на голово положение, трябва да бъдат покрити четири критерия. Това са притежанието на топката, посоката на движението, броят защитници в близост и разстоянието от вратата. В този случай, предвид че фалът беше до тъчлинията и на около 60 метра от вратата, считам, че решението на Маса да покаже само жълт картон е основателно. От друга страна, ако Маса беше решил да покаже червен картон, ВАР нямаше да може да се намеси, така че това си остава решение, взето на терена по преценка на съдията”, обясни той в свое видео в Инстаграм.

Позицията на Калварезе обаче не се хареса на самия Рабио, който реагира с коментар под публикацията. “В живота, както и във футбола, можеш да правиш грешки, но трябва поне да си ги признаваш. Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате. А италианският футбол е този, който понася последствията. Замислете се. Лека вечер”, написа халфът, който е сред най-добрите играчи на Милан през сезона със своите пет гола и пет асистенции в 13 мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Раул Гонсалес ще поеме отбор, който изпадна от Ла Лига през миналия сезон

Раул Гонсалес ще поеме отбор, който изпадна от Ла Лига през миналия сезон

  • 9 ное 2026 | 13:05
  • 277
  • 0
В Юнайтед имат идея как да помогнат на Карик, ако решат да го оставят на поста

В Юнайтед имат идея как да помогнат на Карик, ако решат да го оставят на поста

  • 9 ное 2026 | 12:57
  • 580
  • 0
Рома подготвя нов договор за свой защитник

Рома подготвя нов договор за свой защитник

  • 9 ное 2026 | 12:45
  • 340
  • 0
Бъдещето на Араухо няма да бъде решено преди края на сезона

Бъдещето на Араухо няма да бъде решено преди края на сезона

  • 9 ное 2026 | 12:28
  • 516
  • 0
Защитник на Ювентус получи спешна повиквателна от Роберто Манчини

Защитник на Ювентус получи спешна повиквателна от Роберто Манчини

  • 9 ное 2026 | 12:12
  • 535
  • 0
Ули Хьонес: В дилема сме за Мусиала, имам 50% принос за головете на Карл

Ули Хьонес: В дилема сме за Мусиала, имам 50% принос за головете на Карл

  • 9 ное 2026 | 11:50
  • 991
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 4894
  • 23
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 1313
  • 4
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 7941
  • 47
Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

  • 9 ное 2026 | 10:53
  • 7114
  • 6
Повикаха крило на Арда в националния отбор

Повикаха крило на Арда в националния отбор

  • 9 ное 2026 | 09:26
  • 7714
  • 5
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 10010
  • 3