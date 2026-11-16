Гибралтар отново не се даде на Малта

Националните отбори на Гибралтар и Малта завършиха 1:1 в последния си мач от група D1 на Лига на нациите. Домакините стигнаха до равенството с попадение в заключителните минути на двубоя.

Малта започна по-добре срещата и поведе още в 19-ата минута чрез Кърт Шоу. Гостите имаха превъзходство през първото полувреме и се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

Гибралтар обаче не се предаде и в 81-вата минута Карлос Ричардс възстанови равенството, оформяйки крайното 1:1 с дебютния си гол за националния отбор.

Така Малта приключи участието си в групата без поражение и се класира за Лига "С", докато Гибралтар остана без победа. Двата отбора не успяха да се победят и в първата среща помежду си през октомври, която също завърши 1:1.

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