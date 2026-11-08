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Съставите на Дженоа и Милан, Владимиров чака дебюта си от пейката

  • 8 ное 2026 | 14:58
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Съставите на Дженоа и Милан, Владимиров чака дебюта си от пейката

Отборите на Дженоа и Милан излизат един срещу друг на “Луиджи Ферарис” в двубой от 11-ия кръг на Серия "А".

Милан ще има трудна задача срещу съперник във форма
Милан ще има трудна задача срещу съперник във форма

Рубен Аморим е предприел цели пет промени сред титулярите на Милан след загубата с 0:2 от Ференцварош в Лига Европа. На вратата се завръща капитанът Майк Менян, който заменя Лоренцо Ториани. Като десен бек ще действа Марио Хила вместо Филипо Терачано, а Юнус Муса е преместен отляво на защитата, което коства мястото на Давиде Бартезаги. Така Лука Модрич ще се появи в халфовата линия, а Адриен Рабио е върнат по-назад и ще си партнира с него. Така Ардон Яшари отива на пейката, а като атакуващ халф ще действа Кристиан Пулишич. На десния фланг е поставен Диего Морейра за сметка на Омари Хътчинсън, а Гонсало Рамош остава на върха на атаката. Българският талант Валери Владимиров пък е единственият централен защитник на пейката на “росонерите”. От друга страна, домакините от Дженоа са подредени в 3-4-2-1 с Милутин Осмаич като централен нападател, на когото ще помагат предимно Жуниор Месиас и Витиня.

Дженоа: Бийлоу, Маркандали, Йостигор, Васкес, Ехизибуе, Траоре, Виафе, Елертсон, Месиас, Витиня, Осмаич

Милан: Менян, Хила, Де Винтер, Диавара, Муса, Морейра, Модрич, Рабио, Сисе, Пулишич, Рамош

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Снимки: Gettyimages

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