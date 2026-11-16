Поредна награда за Божидар Саръбоюков

Българската звезда в леката атлетика в момента Божидар Саръбоюков ще бъде отличен за успехите, които постигна през отминалия сезон на открито. Божидар днес ще получи третата си “Златна България“ като победител в анкетата за спортист на месец юли. Тогава той направи корекции на държавния рекорд в скока на дължина, като вече има резултат от 8.49 метра. През юли той спечели и държавните титли в секторите за скок дължина и скок височина. Награждаването и разговора с Божидар са с начален час 14:00 и ще бъдат излъчени в Sportal.bg.

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