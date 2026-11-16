Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Поредна награда за Божидар Саръбоюков

  • 16 ное 2026 | 13:13
  • 168
  • 0
Поредна награда за Божидар Саръбоюков

Българската звезда в леката атлетика в момента Божидар Саръбоюков ще бъде отличен за успехите, които постигна през отминалия сезон на открито. Божидар днес ще получи третата си “Златна България“ като победител в анкетата за спортист на месец юли. Тогава той направи корекции на държавния рекорд в скока на дължина, като вече има резултат от 8.49 метра. През юли той спечели и държавните титли в секторите за скок дължина и скок височина. Награждаването и разговора с Божидар са с начален час 14:00 и ще бъдат излъчени в Sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Двоен триумф за Етиопия на полумаратона в Хонконг

Двоен триумф за Етиопия на полумаратона в Хонконг

  • 16 ное 2026 | 13:25
  • 7
  • 0
Рекордни над 2500 бегачи на Бургаския маратон

Рекордни над 2500 бегачи на Бургаския маратон

  • 15 ное 2026 | 14:22
  • 915
  • 0
Злато и сребро за България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

Злато и сребро за България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

  • 14 ное 2026 | 14:37
  • 976
  • 0
В град Койнаре се откри Балканското първенство по крос кънтри

В град Койнаре се откри Балканското първенство по крос кънтри

  • 13 ное 2026 | 18:00
  • 1230
  • 0
Тежък удар за френска звезда в леката атлетика

Тежък удар за френска звезда в леката атлетика

  • 13 ное 2026 | 15:16
  • 1178
  • 0
БФЛА изготви интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

БФЛА изготви интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

  • 13 ное 2026 | 11:54
  • 762
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 11306
  • 51
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 24858
  • 17
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 15256
  • 15
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 7216
  • 9
Само един отбор в Талин!

Само един отбор в Талин!

  • 16 ное 2026 | 08:30
  • 13120
  • 5
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 10874
  • 2