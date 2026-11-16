Трагедия в Аржентина: млад футболист загуби живота си след удар по време на мач по футзал

Футболист в Аржентина е починал след получена травма на главата по време на мач в зала, се казва в изявление на неговия клуб Есейса.

От отбора в провинция Буенос Айрес съобщиха в неделя срещу понеделник, че са получили най-тежката възможна новина. "С дълбока болка и неизмерима скръб се сбогуваме с един млад мъж, пред когото беше целият живот, и който оставя след себе си празнота, неподдаваща се на думи", добавят от клуба.

TRAGEDIA EN EL FÚTBOL ARGENTINO: MURIÓ EL JUVENIL ABEL NÚÑEZ TRAS RECIBIR UN GOLPE EN LA CABEZA DURANTE UN PARTIDO El joven integraba las inferiores de Fútbol Club Ezeiza y la Reserva de futsal de Nueva Estrella, que suspendió su jornada deportiva del domingo en señal de duelo. Abel Núñez, jugador de las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza, murió tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido de la Quinta División del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El hecho ocurrió el jueves por la tarde en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz, durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata, que enfrentaba a equipos de las zonas C y D frente a Deportivo Muñiz. 🔗 Leé la nota completa: https://t.co/e3i4qxXp5I — infobae (@infobae) November 15, 2026

Абел Нунес, 16-годишен състезател от една от младежките формации на клуба, е бил приет в болница в края на миналата седмица. Според медийни публикации той е бил ударен в главата от топка по време на мач по футзал. Нунес, роден през 2008 година, е рухнал неподвижно на игрището, след което двубоят е бил прекратен. Оказана му е първа помощ на място, след което е откаран в болница. Там се е наложила хирургическа намеса, но животът му не е могъл да бъде спасен.

По-рано този месец футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина, след като получи сърдечен арест вследствие на сблъсък с вратаря на ФК Андора Хесус Овоно по време на мач от втора испанска дивизия.

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