Във Франция критични за първите шест мача при Зидан: Първи сме, но без блясък

След първите си два лагера като селекционер на Франция Зинедин Зидан изпълни първоначалната си задача. Специалистът класира „петлите“ за 1/4-финалите в Лигата на нациите като победител в групата, което осигури на тима статут на поставен при жребия. Въпреки това отличните впечатления от септември отстъпиха място на известни въпросителни през есента, анализира RMC Sport, който е събрал и коментарите на водещите френски издания..
Първото поражение от Италия с 1:3 разкри колебания в играта след вихреното начало, а измъченият успех с 2:1 срещу Турция подчерта както характера на състава, така и сериозната уязвимост в защита при определени тактически дисбаланси.
В първите си три месеца на поста Зидан заложи смело на подмладяване, като интегрира цели 10 нови футболисти: Естебан Льопол, Лука Да Куня, Жереми Жаке, Анди Диуф, Лени Йоро, Гийом Рест, Саел Кумбеди, Ели Крупи, Сени Маюлу и Пабло Пажис. Публично треньорът застана зад играчите си, но не спести критиките в съблекалнята на почивката на мачовете.
Френските издания отбелязват, че макар общият баланс да е положителен с четири победи, едно равенство и една загуба, качеството на играта е спаднало.
Зидан посочи конкретни компоненти, в които французите са разочаровали
„Целта е постигната, но атрактивният футбол от първия лагер се изпари в мачовете срещу Италия и Турция. В Бордо се очакваше много повече срещу съперник, който бе загубил първите си пет срещи“, коментира „Льо Паризиен“.
От „Л'Екип“ допълват: „Очаквахме по-висока интензивност, повече острота и по-малко небрежност в дефанзивен план. Пресата на отбора беше прекалено разпокъсана, особено преди почивката.“
В ефира на радио „RMC" анализаторът Флоран Готро изрази сериозни резерви към стабилността в ариергарда и баланса в средата на терена „Има твърде много въпросителни около тази селекция, особено в защита, където тимът допуска твърде много шансове срещу посредствени съперници. В халфовата линия, с изключение на Да Куня, все още няма достатъчно убедителност.“
Представянето на Раян Шерки също предизвика дискусии. Според анализаторите качествата му са най-полезни, когато се появява като резерва за промяна на темпото, както се случи при обрата срещу Белгия с помощта на Майкъл Олисe, а не като титуляр в настоящата постройка.
Журналистът Жан-Луи Тур напомни, че завръщането на Орелиан Чуамени през март може коренно да промени облика на полузащитата. Бившият футболист Кевин Диас допълни, че водещи фигури като Брадли Баркола, Мало Густо и Килиан Мбапе все още не са достигнали оптималната си ефективност, което води до системни затруднения при стиковането на отделните линии.
В Испания също следят отблизо изявите на „петлите“, които са възможен опонент след поражението на „Ла Роха“ от Англия. Мадридският вестник „Ас“ отбеляза, че Франция е завършила на първа позиция, но без фанфари, след като се е справила трудно с Турция под натиска от загубата на италианска земя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages