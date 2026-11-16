Само един отбор в Талин!

Били Додс подава на Джон Колинс от центъра. Съдията Мирослав Радоман надува свирката за втори път и Мачът е приключил. На стадион "Кадриорг" в Талин хронометърът е отброил едва три секунди, а Шотландия вече се прибира от терена. През цялото това време от другата страна на централната линия няма нито един естонски футболист.

На 9 октомври 1996 г. Естония трябва да приеме Шотландия в квалификация за световното първенство във Франция. По програма двубоят е от 18:45 ч., но още на тренировката предната вечер гостите се оплакват от осветлението. Прожекторите са поставени временно за срещата, а шотландският селекционер Крейг Браун смята, че светлината е недостатъчна. Сутринта в деня на мача ФИФА решава квалификацията да започне в 15:00 часа, за да се играе на дневна светлина.

Естонците възразяват. До новия начален час остават само няколко часа, отборът се е подготвял за вечерен двубой, а привържениците вече са купили билети за обявения час. Домакините отказват да излязат в 15:00 часа. Шотландците от своя страна спазват указанието на ФИФА и се появяват на "Кадриорг", където ги чакат няколкостотин техни запалянковци.

Така се стига до картина, в която Колинс получава първия и последен пас в срещата. От трибуните шотландските фенове запяват по мелодията на кубинския шлагер "Гуантанамера" с импровизирания текст "There’s only one team in Tallinn!“ - "В Талин има само един отбор!“. Рефернът остава като заглавие на цялата история.

И тук идва детайлът, който често се губи в шотландския разказ. Естонците все пак пристигат на стадиона същия ден. Според спомените на местните, подкрепени от публикациите в медиите, отборът идва в 17:15 - час и половина преди първоначално обявеното начало. Футболистите оглеждат терена и си тръгват. Двата отбора са били на един и същ стадион в деня на квалификацията, но по различно време.

В Шотландия очакват служебна победа с 3:0. ФИФА обаче разпорежда срещата да се изиграе на неутрален терен. На 11 февруари 1997 г., четири месеца след онези три секунди в Талин, Естония и Шотландия най-после застават една срещу друга на „Луи II“ в Монако. Играят 90 минути и завършват 0:0.

Според слуховете неочакваното решение за нов мач между двата тима идва директно от президента на УЕФА Ленарт Йохансон, който пробва да помогне на неговата Швеция, която е в същата група на квалификациите. Това обаче не дава голям ефект за благоденствието на Трекорнур, който завършва на трето място в групата, докато шотландците печелят втортото, което им дава директни билети за Франция, заедно с победителя в групата Австрия.

За естонския вратар Март Поом обаче нулевото равенство има последици далеч отвъд квалификациите. Според Soccernet представянето му в Монако е наблюдавано от английския Дарби Каунти, а няколко седмици по-късно той се присъединява към клуба. Докато шотландците се прибират с точка от двубой, за който някога са очаквали три, Поом получава шанс във Висшата лига.

Тази есен се навършиха 30 години от случката на "Кадриорг". В таблицата на квалификациите е останало едно 0:0 от Монако. В паметта на шотландските фенове са останали един пас в Талин и песен за мача, в който противникът идва два часа и четвърт след последния съдийски сигнал. Стадионът, който тези дни празнува своя 100-годишен юбилей, пък в момента е строителна площадка, която трябва да върне поне малко от блещукащите добри стари времена на "Кадиорог".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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