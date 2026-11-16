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Важна промяна при топката за евротурнирите

  • 16 ное 2026 | 13:20
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Важна промяна при топката за евротурнирите

Европейският клубен футбол е изправен пред фундаментална промяна. От организацията UC 3 официално потвърдиха, че американският гигант Nike ще бъде официален доставчик на мачовите топки за мъжките клубни турнири под егидата на УЕФА за периода от 2027 до 2031 година. С това решение бе сложен край на дългогодишната хегемония и ексклузивност на Adidas.

Сътрудничеството ще влезе в сила от сезон 2027/28. Nike ще обезпечава двубоите в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, както и срещите за Суперкупата на УЕФА, Младежката лига и Шампионската лига по футзал.

Контрактът е финализиран след оспорвана тръжна процедура, открита през март 2026 година от UC 3 и тяхната партньорска агенция Relevent Football Partners. За първи път в историята трите водещи клубни турнира на УЕФА при мъжете ще споделят един и същи доставчик на топки.

Това не е първият случай, в който Nike надделява над традиционните европейски концерни на техен терен. Неотдавна компанията постигна друг мащабен успех, сключвайки договор за екипировката на националния отбор на Германия, който след десетилетия съвместна работа се раздели с Adidas, отбелязва “Ас”.

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