Барела: Със сигурност има какво още да подобрим

Халфът на Италия Николо Барела призна превъзходството на Белгия при загубата на неговия тим с 1:4 в Лигата на нациите. Според него “червените дяволи” са показали по-добро тактическо позициониране, докато умората от предишния сблъсък с Франция (3:1) е повлияла на физическото състояние на “адзурите”.

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“Те бяха по-добри от нас по отношение на позиционирането на терена. Освен това ние бяхме уморени след мача с Франция. В това издание на Лигата на нациите показахме, че сме конкурентоспособни. Със сигурност има какво още да се подобрява и ще се стремим да дадем най-доброто от себе си. Показахме, че сме в играта и сме напълно отдадени на това да следваме насоките на треньора“, каза Барела след мача.

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Снимки: Gettyimages