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Коди Гакпо засипа с похвали Флориан Виртц преди сблъсъка им в Лигата на нациите: Той е фундаментален за Ливърпул

  • 16 ное 2026 | 13:21
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Коди Гакпо засипа с похвали Флориан Виртц преди сблъсъка им в Лигата на нациите: Той е фундаментален за Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Коди Гакпо изрази огромното си възхищение от своя клубен съотборник Флориан Виртц. Нидерландският национал определи атакуващия полузащитник като „невероятен играч“ и акцентира върху сериозния му принос към тактическата постройка на мениджъра Андони Ираола.

Двамата футболисти ще застанат от двете страни на барикадата в понеделник вечер, когато Нидерландия се изправя срещу Германия в Берлин. Преди срещата от турнира Лига на нациите Гакпо говори с голямо уважение за качествата на германския плеймейкър.

„В последния ни мач той беше изключително важен, но смятам, че имаше редица срещи за Ливърпул, в които реши изхода с гол или голово подаване,“ заяви Гакпо. „Дори и да не се разпише, неговият футболен интелект, начинът му на движение и способността му да променя динамиката на играта са фундаментални за нашия стил. Точно поради тази причина треньорът му гласува толкова голямо доверие. Изключително доволни сме от него и се надявам това да продължи дълго, защото той наистина е изключителен футболист.“

По време на интервю за нидерландския телевизионен канал НОС на стадион „Олимпиащадион“, към разговора с усмивка се включи и бившият мениджър на червените Юрген Клоп. Попитан край терена дали изпитва притеснение от формата на Гакпо, Клоп заяви на шега: „Дали се страхувам? За съжаление, да.“ След това германският специалист шеговито попита дали настинка не би могла да го извади от мача, на което Гакпо с усмивка отговори: „Не, не, не се тревожете – ще бъда на терена.“

След паузата за националните отбори Ливърпул подновява клубните си ангажименти в неделя с домакинство на Манчестър Юнайтед, който вече се води от новия си мениджър Маурисио Почетино.

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Снимки: Gettyimages

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