Треньорът на ФК Андора: Овоно сам ще реши кога и дали да се завърне във футбола

Вратарят на ФК Андора Хесус Овоно сам ще прецени кога и дали изобщо отново ще играе футбол, след като сблъсъкът му на терена с Хесус де Мигел доведе до смъртта на нападателя на Тенерифе миналата седмица, съобщи неговият треньор Карлес Мансо.

Той сподели, че целият отбор преминава през труден период след смъртта на Де Мигел, настъпила след мач от втора дивизия в Испания миналата седмица. Наставникът добави, че Овоно се справя, като прекарва времето си в компанията на близки приятели и роднини. „Той е дълбоко засегнат от ситуацията. Ще му дадем необходимото пространство, за да може напълно свободно да реши дали и кога би искал да се завърне. Той може да вземе това решение, когато прецени, че моментът е подходящ и се чувства наистина готов за това“, каза Мансо на пресконференция.

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Треньорът определи ситуацията за Овоно като „деликатна“. Вратарят вече изрази съжалението си за инцидента и поднесе съболезнования на семейството на Де Мигел, което включва съпругата му и едногодишната му дъщеря. „Като човек, който е пряко замесен, той е изправен пред изключително сложно предизвикателство и ние трябва да уважим личното му пространство и правото му на уединение. Вероятно той преминава през един от най-трудните периоди в живота си. Нашата роля е просто да бъдем до него и да му окажем възможно най-голяма подкрепа“, продължи Мансо.

🗣️ El entrenador del @fcandorra, Carles Manso, habla sobre Jesús Owono en la previa del partido en Almería ➡️ "Tenemos que darle espacio para que se sienta libre de tomar cualquier decisión" 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/4w6Q25WZZC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2026

Де Мигел се бореше за топката в средата на терена, когато беше ударен в гърдите от Овоно. Инцидентът се случи към края на мача на 2 ноември на стадион „Елиодоре Родригес Лопес“. След сблъсъка 30-годишният нападателят на Тенерифе е получил сърдечен арест. Полицията е започнала разследване за евентуално причиняване на смърт по непредпазливост. Според испанското законодателство смъртни случаи, настъпили вследствие на неестествени причини – включително злополуки – подлежат на съдебно разследване, макар от прокуратурата да заявиха, че е малко вероятно да бъде образувано наказателно производство. Първият мач на Андора след смъртта на Де Мигел ще се състои в събота в Алмерия.

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„Трябва да останем единни, тъй като това е изпитание, през което трябва да преминем заедно, като същевременно гарантираме, че всеки има възможност да осмисли случилото се по свой собствен начин. Искаме всеки да разполага с необходимите средства, за да може постепенно да се върне към нормалния си ритъм на живот“, допълни Мансо.

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Снимки: Gettyimages