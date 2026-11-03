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Президентът на Тенерифе: Това е безпрецедентна ситуация, в която играч умира на терена

  • 3 ное 2026 | 20:22
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Президентът на Тенерифе: Това е безпрецедентна ситуация, в която играч умира на терена

Президентът на Тенерифе Фелипе Минямбрес сподели своята тъга и изумление от смъртта на нападателя на отбора Хесус де Мигел след сблъсък с противниковия вратар Хесус Овоно в мача с ФК Андора. Той също така потвърди, че клубът ще поиска отлагане на следващите си две срещи в Ла Лига 2 с Гранада и Бадахос.

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„Това е много тъжен ден за всички „бяло-сини“ и за световния футбол. Това е безпрецедентна ситуация, в която футболист умира на игровия терен и както каза Райко Гарсия (мажоритарният собственик на клуба – б.р.), в тези моменти всички се чувстваме уязвими. Тъжни сме и не можем да повярваме какво се случи, но ще скърбим и това ще обедини всички хора около клуба, които трябва да са много по-обединени. Ще се нуждаем от помощ, най-вече играчите и техните съпруги. Още днес ни предложиха такава и ще продължаваме да я получаваме. Имаме нужда от професионална помощ, но и от такава от всички наши привърженици. Те ще имат същото чувство като всички нас днес.

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Трябва да отдадем заслужената почит на Деми и оттук нататък винаги ще го носим в сърцето си. Това е една необикновена ситуация и едно огромно нещастие, което преживяхме. Вече говорихме с Ла Лига, като Гранада ни показа цялата си подкрепа. Ще говорим също с федерацията, Райко вече се свърза с президента Рафаел Лоусан, за да помоли и за отлагането на двубоя с Бадахос, след което да се върнем за мача със Сеута. Нуждаем се от това време, за да се опитаме да се възстановим поне малко“, коментира Минямбрес по време на днешното шествие на клуба в памет на Де Мигел.

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Снимки: Imago

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