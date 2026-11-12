Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Няколко часа, след като стана ясно, че Никола Цолов няма да е титуляр във Формула 1 през 2027 година, от Ред Бул обявиха, че Българския лъв ще бъде резервен състезател в двата отбора на Биковете през следващия сезон. Цолов ще стане първият българин, който ще заеме такава висока позиция във Формула 1.
Успоредно с ангажиментите си като резервен състезател, Българския лъв ще вземе участие в определен брой свободни тренировки, тестове със стар автомобил, както и избрани тестови сесии и тестове на гуми. Тази програма е разработена, за да гарантира, че той е максимално готов да се състезава на най-високото ниво във Формула 1.
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027
„Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от развитието и представянето му през последните няколко години. Фактът, че се бори за шампионската титла във Формула 3, а сега е сред претендентите за титлата във Формула 2 още в първия си пълен сезон, говори много за неговите качества и решителност“, каза ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис.
„Също толкова силно впечатление ни правят неговата зрялост, подходът му към състезанията и желанието му непрекъснато да се учи и да се усъвършенства. Вярваме изключително много в потенциала на Никола и виждаме в негово лице пилот, когото очаква много обещаващо бъдеще във Формула 1. Назначаването му на тази позиция е израз на доверието ни в него и на ангажимента ни да продължим да подпомагаме развитието му.
„През 2027 година основната ни цел ще бъде да му осигурим необходимия опит, подготовка и подкрепа, за да бъде готов да се състезава във Формула 1 като следваща стъпка в кариерата си.
„Засега обаче Никола има още една важна задача за изпълнение във Формула 2. Пожелаваме му успех в последните два кръга от сезона и ще го подкрепяме докрай в битката за шампионската титла“, добави шефът на Биковете.
Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages