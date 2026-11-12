Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Няколко часа, след като стана ясно, че Никола Цолов няма да е титуляр във Формула 1 през 2027 година, от Ред Бул обявиха, че Българския лъв ще бъде резервен състезател в двата отбора на Биковете през следващия сезон. Цолов ще стане първият българин, който ще заеме такава висока позиция във Формула 1.

Announcing Nikola Tsolov as Reserve Driver for Oracle Red Bull Racing and @visacashapprb in 2027 🇧🇬 #F1 || #GivesYouWings https://t.co/TpxtXQwvUi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2026

Успоредно с ангажиментите си като резервен състезател, Българския лъв ще вземе участие в определен брой свободни тренировки, тестове със стар автомобил, както и избрани тестови сесии и тестове на гуми. Тази програма е разработена, за да гарантира, че той е максимално готов да се състезава на най-високото ниво във Формула 1.

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

„Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от развитието и представянето му през последните няколко години. Фактът, че се бори за шампионската титла във Формула 3, а сега е сред претендентите за титлата във Формула 2 още в първия си пълен сезон, говори много за неговите качества и решителност“, каза ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис.



„Също толкова силно впечатление ни правят неговата зрялост, подходът му към състезанията и желанието му непрекъснато да се учи и да се усъвършенства. Вярваме изключително много в потенциала на Никола и виждаме в негово лице пилот, когото очаква много обещаващо бъдеще във Формула 1. Назначаването му на тази позиция е израз на доверието ни в него и на ангажимента ни да продължим да подпомагаме развитието му.



„През 2027 година основната ни цел ще бъде да му осигурим необходимия опит, подготовка и подкрепа, за да бъде готов да се състезава във Формула 1 като следваща стъпка в кариерата си.



„Засега обаче Никола има още една важна задача за изпълнение във Формула 2. Пожелаваме му успех в последните два кръга от сезона и ще го подкрепяме докрай в битката за шампионската титла“, добави шефът на Биковете.

Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?

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Снимки: Gettyimages