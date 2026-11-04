Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Маркус Гиздол и Йоанис Питас се изправят пред гръцките медии преди Панатинайкос - ЦСКА. На живо от тренировката на "армейците" в Атина
  1. Sportal.bg
  2. Тенерифе

Стражът на Тенерифе след трагедията: Това са най-тежките дни в живота ми

  • 4 ное 2026 | 18:54
  • 760
  • 0
Стражът на Тенерифе след трагедията: Това са най-тежките дни в живота ми

Вратарят на Андора Хесус Овоно наруши мълчанието си след кончината на Хесус де Мигел. В официално изявление, разпространено от клуба, стражът даде гласност на силната си скръб и емоциите, които изпитва след трагичното събитие.

Точно той пресрещна и удари устремилия се към него нападател на Тенерифе, който по-късно почина от получените наранявания. За стореното стражът получи директен червен картон.

„Преживявам най-трудните дни в живота си. Трудно намирам думи и все още ми е непосилно да осъзная случилото се. Болката от загубата на Хесус е огромна. В мислите си съм изцяло с него, със семейството му и с всички негови близки. Наясно съм, че тепърва предстоят много теми за обсъждане, и ще подхождам към всяка от тях с дължимото уважение. Сега обаче не мога да мисля за нищо друго освен за Хесус и за мъката, която изживяваме. Почивай в мир, Хесус.“

В разпространеното съобщение от ръководството на Андора призоваха обществеността за максимална деликатност, чувствителност и уважение в този тежък за клуба момент. Преди началото на доброволното занимание на стадион „Естади Комунал“ в сряда паметта на Хесус де Мигел бе почетена с трогателна и уважителна минута мълчание.

Клубът от Княжеството осигури квалифицирана психологическа помощ за всеки засегнат от случилото се. Към играчите от представителния тим и треньорския щаб бе отправен съвет да останат активни и да не прекарват времето си в изолация у дома, а да бъдат сред близките си и съотборниците, подчертавайки необходимостта от единство в този труден период.

Какво наказание грози вратаря на Тенерифе, причинил трагедията с Хесус де Мигел
Какво наказание грози вратаря на Тенерифе, причинил трагедията с Хесус де Мигел
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Добри новини за Ювентус

Добри новини за Ювентус

  • 4 ное 2026 | 18:31
  • 619
  • 1
АЕК 0:0 Реал Мадрид, Милитао е титуляр

АЕК 0:0 Реал Мадрид, Милитао е титуляр

  • 4 ное 2026 | 19:45
  • 2012
  • 1
Стоунс и Джоунс подновиха тренировки с Интер

Стоунс и Джоунс подновиха тренировки с Интер

  • 4 ное 2026 | 18:04
  • 474
  • 0
Какво наказание грози вратаря на Тенерифе, причинил трагедията с Хесус де Мигел

Какво наказание грози вратаря на Тенерифе, причинил трагедията с Хесус де Мигел

  • 4 ное 2026 | 17:52
  • 2065
  • 1
Легенда на Бразилия: Цикълът на националния отбор приключва

Легенда на Бразилия: Цикълът на националния отбор приключва

  • 4 ное 2026 | 17:37
  • 886
  • 0
Комисията се произнесе: Коул Палмър е трябвало да бъде изгонен с директен червен картон, а Тотнъм е ощетен с дузпа

Комисията се произнесе: Коул Палмър е трябвало да бъде изгонен с директен червен картон, а Тотнъм е ощетен с дузпа

  • 4 ное 2026 | 17:01
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 94872
  • 302
Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

  • 4 ное 2026 | 19:27
  • 5293
  • 7
Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 17:17
  • 10532
  • 32
АЕК 0:0 Реал Мадрид, Куртоа спаси сигурен гол

АЕК 0:0 Реал Мадрид, Куртоа спаси сигурен гол

  • 4 ное 2026 | 19:45
  • 2012
  • 1
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

  • 4 ное 2026 | 13:42
  • 31805
  • 100
Карлос вече има 16 световни рекорда

Карлос вече има 16 световни рекорда

  • 4 ное 2026 | 15:19
  • 10756
  • 11