Стражът на Тенерифе след трагедията: Това са най-тежките дни в живота ми

Вратарят на Андора Хесус Овоно наруши мълчанието си след кончината на Хесус де Мигел. В официално изявление, разпространено от клуба, стражът даде гласност на силната си скръб и емоциите, които изпитва след трагичното събитие.

Точно той пресрещна и удари устремилия се към него нападател на Тенерифе, който по-късно почина от получените наранявания. За стореното стражът получи директен червен картон.

„Преживявам най-трудните дни в живота си. Трудно намирам думи и все още ми е непосилно да осъзная случилото се. Болката от загубата на Хесус е огромна. В мислите си съм изцяло с него, със семейството му и с всички негови близки. Наясно съм, че тепърва предстоят много теми за обсъждане, и ще подхождам към всяка от тях с дължимото уважение. Сега обаче не мога да мисля за нищо друго освен за Хесус и за мъката, която изживяваме. Почивай в мир, Хесус.“

В разпространеното съобщение от ръководството на Андора призоваха обществеността за максимална деликатност, чувствителност и уважение в този тежък за клуба момент. Преди началото на доброволното занимание на стадион „Естади Комунал“ в сряда паметта на Хесус де Мигел бе почетена с трогателна и уважителна минута мълчание.

Клубът от Княжеството осигури квалифицирана психологическа помощ за всеки засегнат от случилото се. Към играчите от представителния тим и треньорския щаб бе отправен съвет да останат активни и да не прекарват времето си в изолация у дома, а да бъдат сред близките си и съотборниците, подчертавайки необходимостта от единство в този труден период.

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