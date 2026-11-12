Хари Магуайър реагира пръв от играчите на Манчестър Юнайтед след уволнението на Карик

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър изрази уважението си към Майкъл Карик, след като специалистът бе освободен от мениджърския пост заради слабия старт на кампанията.

Раздялата с Карик стана факт в четвъртък сутринта. Решението бе взето след среща в Монако между изпълнителния директор Омар Берада, футболния директор Джейсън Уилкокс и миноритарния собственик сър Джим Ратклиф. Ръководството на клуба прецени, че отборът не показва потенциала, с който разполага, и се насочи към Маурисио Почетино като нов постоянен наставник.

В момента Манчестър Юнайтед заема незавидното 18-о място в Премиър лийг с едва осем спечелени точки от първите десет кръга. „Червените дяволи“ имат само три победи във всички турнири от началото на сезона и делят негативния рекорд за най-слаба защита сред клубовете от водещите пет първенства в Европа.

Карик пое отбора за постоянно през май след успешен период като временен мениджър. Тогава той изведе тима до третата позиция в класирането след освобождаването на Рубен Аморим, но през новия сезон не успя да задържи добрите резултати.

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Въпреки кризата в резултатите специалистът запази уважението на привържениците и съблекалнята. Магуайър публикува в „Инстаграм“ снимка, на която се ръкува с досегашния мениджър, придружена от кратко послание: „Завинаги легенда. Респект. Благодаря ти.“

Карик водеше заниманията на базата в Карингтън по време на паузата за националните отбори, въпреки че развръзката около треньорската рокада и напускането на Почетино от националния тим на Съединените американски щати вече бе ясна.

Harry Maguire with a message to Michael Carrick on his Instagram story following his departure as Manchester United head coach 🙌🔴 https://t.co/iz37fxkj8X — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 12, 2026

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