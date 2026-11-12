Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Хари Магуайър реагира пръв от играчите на Манчестър Юнайтед след уволнението на Карик

  • 12 ное 2026 | 18:02
  • 534
  • 0

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър изрази уважението си към Майкъл Карик, след като специалистът бе освободен от мениджърския пост заради слабия старт на кампанията.

Раздялата с Карик стана факт в четвъртък сутринта. Решението бе взето след среща в Монако между изпълнителния директор Омар Берада, футболния директор Джейсън Уилкокс и миноритарния собственик сър Джим Ратклиф. Ръководството на клуба прецени, че отборът не показва потенциала, с който разполага, и се насочи към Маурисио Почетино като нов постоянен наставник.

В момента Манчестър Юнайтед заема незавидното 18-о място в Премиър лийг с едва осем спечелени точки от първите десет кръга. „Червените дяволи“ имат само три победи във всички турнири от началото на сезона и делят негативния рекорд за най-слаба защита сред клубовете от водещите пет първенства в Европа.

Карик пое отбора за постоянно през май след успешен период като временен мениджър. Тогава той изведе тима до третата позиция в класирането след освобождаването на Рубен Аморим, но през новия сезон не успя да задържи добрите резултати.

Феновете на Ман Юнайтед с остра реакция след уволнението на Карик, атакуваха собствениците
Феновете на Ман Юнайтед с остра реакция след уволнението на Карик, атакуваха собствениците

Въпреки кризата в резултатите специалистът запази уважението на привържениците и съблекалнята. Магуайър публикува в „Инстаграм“ снимка, на която се ръкува с досегашния мениджър, придружена от кратко послание: „Завинаги легенда. Респект. Благодаря ти.“

Карик водеше заниманията на базата в Карингтън по време на паузата за националните отбори, въпреки че развръзката около треньорската рокада и напускането на Почетино от националния тим на Съединените американски щати вече бе ясна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Треньорът на ФК Андора: Овоно сам ще реши кога и дали да се завърне във футбола

Треньорът на ФК Андора: Овоно сам ще реши кога и дали да се завърне във футбола

  • 12 ное 2026 | 18:10
  • 238
  • 0
Луис Диас поднови отборни тренировки с Байерн

Луис Диас поднови отборни тренировки с Байерн

  • 12 ное 2026 | 17:50
  • 281
  • 0
Разходите на Манчестър Юнайтед за треньорски рокади след сър Алекс вече надхвърлят 100 млн. паунда

Разходите на Манчестър Юнайтед за треньорски рокади след сър Алекс вече надхвърлят 100 млн. паунда

  • 12 ное 2026 | 17:35
  • 1464
  • 0
Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

  • 12 ное 2026 | 16:53
  • 2837
  • 4
Манзамби пропуска мачовете на Швейцария

Манзамби пропуска мачовете на Швейцария

  • 12 ное 2026 | 16:50
  • 595
  • 0
Пеп Гуардиола е мечтаната цел, но още две големи имена са в плановете за нов селекционер на САЩ

Пеп Гуардиола е мечтаната цел, но още две големи имена са в плановете за нов селекционер на САЩ

  • 12 ное 2026 | 16:39
  • 1750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

  • 12 ное 2026 | 17:36
  • 7232
  • 12
Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
  • 2719
  • 1
Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 11714
  • 43
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 14986
  • 13
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 19971
  • 49
Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

  • 12 ное 2026 | 16:53
  • 2837
  • 4