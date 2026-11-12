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  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

Луис Диас поднови отборни тренировки с Байерн

  • 12 ное 2026 | 17:50
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Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас поднови тренировки със съотборниците си, съобщиха от клуба в изявление.

Диас се възстановява от мускулно разкъсване, получено в мача от Шампионската лига срещу Арсенал (2:2) през октомври. „Колумбиецът направи поредната важна стъпка към завръщането си в игра“, отбелязаха от Байерн. Тъй като по-голямата част от състава на баварците отсъства заради паузата за националните отбори, в настоящата тренировка се включиха редица играчи от младежката академия. В заниманието участва и контузеният атакуващ халф Джамал Мусиала. Той е извън терените, откакто получи травма в бедрото по време на лагер с националния отбор на Германия в края на септември.

Следващият мач на Байерн предстои на 20 ноември срещу Кьолн в Бундеслигата.

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Снимки: Gettyimages

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