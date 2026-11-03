Тренировката на Реал Мадрид започна с минута мълчание

Днешната тренировка на Реал Мадрид започна с минута мълчание в знак на траур след кончината на Хесус де Мигел. 30-годишният нападател на Тенерифе загуби живота си рано тази сутрин, след като не успя да се възстанови от тежките последствия от силния сблъсък, претърпян по време на срещата срещу ФК Андора.

🌹 Minuto de silencio en el entreno del Real Madrid por la muerte de Jesús de Miguel @Forjanes_AS @as_tv https://t.co/BDhebcQSm3 — Diario AS (@diarioas) November 3, 2026

Кралската испанска футболна футболна федерация (РФЕФ) взе очакваното решение да отложи днешните двубои от турнира за Купата на краля От футболната централа подчертаха, че мярката е израз на дълбоко уважение и солидарност в този момент на скръб. Отлагането засяга мачовете от Купата на краля, планирани за вторник, 3 ноември – Анаитасуна срещу Алавес и Памплона срещу Ейбар, както и двубоя от женския турнир за Купата на кралицата Ибердрола между Селта Виго и Еспаньол.

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РФЕФ изказа съболезнования и подкрепа към близките на футболиста и целия клуб от Канарските острови, изтъквайки, че голямото семейство на испанския футбол е обединено в болката от тази тежка загуба. Федерацията изпрати своите съболезнования и пълна подкрепа към семейството, приятелите и близките на Хесус де Мигел, както и към Тенерифе и всички привърженици на отбора в тези трудни минути.

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Снимки: Imago