Вратарят на ФК Андора е съсипан след трагедията с Де Мигел, испанската полиция започна криминално разследване

Вратарят на Андора Хесус Овоно преживява изключително тежко смъртта на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел след сблъсъка между двамата в понеделник. Клубът е застанал зад 25-годишния си футболист, който според „АС“ е съсипан от случилото се. Негови близки подчертават, че той не е имал намерение да нарани съперника.

Awful news 🥺 Tenerife striker Jesús de ​Miguel has died following a collision with Andorra goalkeeper Jesús Owono Rest in peace 🙏 https://t.co/jaiFMZ1uHX — indykaila News (@indykaila) November 3, 2026

Трагичният инцидент се разигра в края на двубоя на „Елиодоро Родригес Лопес“. Овоно излезе извън наказателното си поле и при опит да пресече подаване се сблъска тежко с Де Мигел. Нападателят получи сърдечен арест и беше реанимиран на терена, преди да бъде откаран в болница. Във вторник сутринта беше потвърдена смъртта на 30-годишния футболист.

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Овоно е роден в Екваториална Гвинея и пристига със семейството си в Испания на четиригодишна възраст. Израства в Сан Себастиан, преминава през школата на Реал Сосиедад, а впоследствие стига до първия отбор на Алавес. След период под наем в Андора клубът го привлича за постоянно през лятото. Той е и национал на родината си.

Междувременно главният прокурор на Санта Крус де Тенерифе Хосе Луис Санчес-Хауреги определи като „много трудно“ стигането до наказателно производство заради случилото се в игрова ситуация. Пред агенция ЕФЕ той подчерта, че трябва да бъдат взети предвид съдийският доклад и заключенията на спортните дисциплинарни органи.

Според прокурора съществено значение ще има преценката за характера на действието — дали става дума за опасна игра, непредпазливост или намерение да бъде причинена вреда. Той уточни, че семейството на починалия футболист може да подаде жалба, ако не е съгласно с изводите.

🚨𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Spanish police have opened a criminal investigation into Andorra goalkeeper Jesús Owono over suspected negligent manslaughter following the tragic death of CD Tenerife striker Jesús de Miguel. ⚖️🇪🇸 The investigation follows the incident during the match between Tenerife and Andorra, in which de Miguel suffered a fatal cardiorespiratory arrest after a collision with Owono. 📰 El País — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) November 3, 2026

Санчес-Хауреги допълни, че дори при евентуално наказателно производство, според него трудно би се стигнало до по-тежка квалификация от причиняване на смърт по непредпазливост при по-лека степен на небрежност. На този етап изказването му представлява оценка на възможните правни последици, а не окончателно решение по случая.

Испанската полиция вече разследва обстоятелствата около смъртта на Де Мигел. Образуването на разследване само по себе си не установява престъпление или вина на Овоно, като тепърва предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагедията.

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