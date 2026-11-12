УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

Апелативната комисия към УЕФА обяви наказанията след мача Левски - Ягелония (1:0) от четвъртия кръг в основната фаза на Лига Европа. Непосредствено преди двубоя се стигна до спречкване на трибуните между двете публики.

Напрежение между феновете на Левски и Ягелония

От УЕФА решиха да глобят българския шампион с общо 44 000 евро. 20 000 от тях са заради безредици по трибуните и хвърляне на предмети. Освен това европейската футболна централа постанови частично затваряне на стадиона (блокове 32 и 33) за следващия мач от турнирите на УЕФА, в който Левски е домакин.

Изпълнението на посоченото частично затваряне на стадиона се отлага за изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение.

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Другите 24 000 евро глоба са за блокиране на пътеходи.

Полският клуб пък се разминава с два пъти по-малка санкция. УЕФА постанови изпълнението на условното дисциплинарно наказание, наложено от Апелативния орган на УЕФА с решение от 30 юли 2025 г. във връзка с безредици по трибуните, хвърляне на предмети и нанасяне на щети да се приложи забрана за продажба на билети за привърженици на Ягелония за следващия (1) мач от турнирите на УЕФА, в който отборът гостува.

Освен това поляците са глобени с 20 000 евро поради безредици по трибуните и хвърляне на предмети. Към наказанието се добавя и пълна забрана за продажба на билети за привърженици на отбора за още един мач от турнириите на УЕФА, в който Ягелония гостува.



Тази пълна забрана за продажба на билети е условна, с изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение.

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