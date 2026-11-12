Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
  1. Лига Европа
  2. Левски

УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

  • 12 ное 2026 | 17:36
  • 7008
  • 7

Апелативната комисия към УЕФА обяви наказанията след мача Левски - Ягелония (1:0) от четвъртия кръг в основната фаза на Лига Европа. Непосредствено преди двубоя се стигна до спречкване на трибуните между двете публики.

Напрежение между феновете на Левски и Ягелония
Напрежение между феновете на Левски и Ягелония

От УЕФА решиха да глобят българския шампион с общо 44 000 евро. 20 000 от тях са заради безредици по трибуните и хвърляне на предмети. Освен това европейската футболна централа постанови частично затваряне на стадиона (блокове 32 и 33) за следващия мач от турнирите на УЕФА, в който Левски е домакин.

Изпълнението на посоченото частично затваряне на стадиона се отлага за изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение.

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

Другите 24 000 евро глоба са за блокиране на пътеходи.

Полският клуб пък се разминава с два пъти по-малка санкция. УЕФА постанови изпълнението на условното дисциплинарно наказание, наложено от Апелативния орган на УЕФА с решение от 30 юли 2025 г. във връзка с безредици по трибуните, хвърляне на предмети и нанасяне на щети да се приложи забрана за продажба на билети за привърженици на Ягелония за следващия (1) мач от турнирите на УЕФА, в който отборът гостува.

Освен това поляците са глобени с 20 000 евро поради безредици по трибуните и хвърляне на предмети. Към наказанието се добавя и пълна забрана за продажба на билети за привърженици на отбора за още един мач от турнириите на УЕФА, в който Ягелония гостува.

Тази пълна забрана за продажба на билети е условна, с изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

България U17 0:2 Сърбия U17, начало на втората част

България U17 0:2 Сърбия U17, начало на втората част

  • 12 ное 2026 | 18:52
  • 2622
  • 0
Груев: Можем да победим Исландия

Груев: Можем да победим Исландия

  • 12 ное 2026 | 18:13
  • 238
  • 3
70-годишният Ради Здравков бележи при победа на ЦСКА, Томаш също в игра

70-годишният Ради Здравков бележи при победа на ЦСКА, Томаш също в игра

  • 12 ное 2026 | 18:07
  • 365
  • 0
Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
  • 2589
  • 1
Николай Кателиев: Даром нищо няма да получим

Николай Кателиев: Даром нищо няма да получим

  • 12 ное 2026 | 17:53
  • 258
  • 0
Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

  • 12 ное 2026 | 17:51
  • 232
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
  • 2589
  • 1
Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 11605
  • 43
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 14678
  • 13
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 19800
  • 49
Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

  • 12 ное 2026 | 16:53
  • 2771
  • 4