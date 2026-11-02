Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

Мачът от второто ниво на испанския футбол между Тенерифе и Андора не завърши заради кошмарен инцидент с нападателя на домакините Хесус де Мигел. В добавеното време на срещата той пострада тежко след свиреп сблъсък с противниковия вратар Хесус Овоно, което наложи незабавната намеса на лекарските екипи и прекратяване на двубоя.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Ударът между двамата футболисти бе изключително силен, а Де Мигел рухна на тревата в безсъзнание. Оказа се, че той даже е получил сърдечен арест. Футболистите на двата тима веднага сигнализираха за опасността и призоваха медицинските щабове да влязат на терена. Медицинските екипи оказаха помощ на нападателя директно на игрището в продължение на няколко минути.

Поради сериозността на състоянието му играчът бе транспортиран с линейка извън съоръжението, изпратен от аплодисментите и подкрепата на привържениците по трибуните. През цялото това време той продължи да бъде в безсъзнание.

⚠️ Máxima preocupación en el Heliodoro después de que el Tenerife-Andorra haya sido interrumpido por un fuerte golpe de Owono a Jesús de Miguel 👏 El público, a las afueras del estadio, comienza a aplaudir al ver a la ambulancia 📹 Informa @mdaswani desde Tenerife https://t.co/PZxFFpVJKD — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 2, 2026

След консултация с представителите на двата клуба главният съдия взе решение да прекрати двубоя, като вече течеше 108-ата минута. До този момент резултатът беше равен – 2:2, а това беше среща от 12-тия лръг на Ла Лига 2.

Междувременно реферът показа червен картон на вратаря на Андора Хесус Оново, който се сблъска с пострадалия Де Мигел.

Случаят много напомня зловещия сблъсък между Тони Шумахер и Патрик Батистон от полуфинала на Мондиал 1982 между Германия и Франция.

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