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Вратарят, който стана причиан за трагедията в Тенерифе, няма да е част от националния отбор

  • 5 ное 2026 | 14:18
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Вратарят, който стана причиан за трагедията в Тенерифе, няма да е част от националния отбор

Вратарят Хесус Овоно отпадна от състава на Екваториална Гвинея за квалификациите за Купата на африканските нации този месец след смъртта на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел, съобщиха от футболната федерация на страната. Овоно и Де Мигел се сблъскаха по време на мач от втора испанска дивизия между ФК Андора и Тенерифе в понеделник, след което нападателят бе настанен в интензивно отделение. Де Мигел почина във вторник сутринта.

Стражът на Тенерифе след трагедията: Това са най-тежките дни в живота ми
Стражът на Тенерифе след трагедията: Това са най-тежките дни в живота ми

25-годишният Овоно е титулярен вратар на Екваториална Гвинея още от тийнейджърска възраст и е участвал с отбора в последните три финални турнира за Купата на африканските нации. Той пази на вратата в първите две квалификации за финалите през 2027 г., проведени през септември, но ще пропусне двубоите срещу Зимбабве – в Бата на 12 ноември и реванша в Хараре на 16 ноември. „Това са най-трудните дни в живота ми“, заяви Овоно в изявление. „Трудно ми е да намеря думи и ми е много тежко да осмисля случилото се. Знам, че ще има много въпроси, на които трябва да се отговори, и ще посрещна всичко, което предстои, с най-голямо уважение. Но в момента, честно казано, не мога да мисля за нищо друго, освен за Хесус и болката, която изпитваме. Почивай в мир, Хесус.“

Какво наказание грози вратаря на Тенерифе, причинил трагедията с Хесус де Мигел
Какво наказание грози вратаря на Тенерифе, причинил трагедията с Хесус де Мигел

Във вторник Овоно деактивира профила си в Instagram, след като стана обект на онлайн тормоз – някои потребители коментираха публикациите му с думата „убиец“. Футболната федерация на Екваториална Гвинея изрази подкрепата си за Овоно в изявление във вторник, като добави, че 25-годишният футболист преживява дълбока скръб и мъка.

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