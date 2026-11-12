Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

Назначаването на Маурисио Почетино за нов мениджър на Манчестър Юнайтед е пред финализиране. Аржентинският специалист е постигнал договорка с клуба да наследи уволнения Майкъл Карик, като споразумение е постигнато и с членовете на неговия треньорски щаб. Остава да бъде задействана освобождаващата клауза в договора му с американската футболна федерация, която е на стойност 7 милиона паунда. По-рано днес от "Олд Трафорд" официално уволниха Майкъл Карик, който до момента водеше тима.

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Почетино вече е информирал ръководството на американския футбол за намерението си да приеме офертата на „червените дяволи“. Изпълнителният директор на Юнайтед Омар Берада е осъществил официален контакт с представители на федерацията, за да потвърди условията по клаузата и намерението на английския клуб да я активира. Очаква се това да бъде последната формалност преди назначението на бившия мениджър на Тотнъм.

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От „Олд Трафорд“ искат да проявят уважение към ангажиментите на Почетино начело на националния отбор на САЩ и макар да желаят той да започне работа възможно най-скоро, вероятно ще му позволят да води американците в предстоящите им мачове срещу Хаити. Очаква се аржентинецът да пристигне в Манчестър на 18 или 19 ноември, когато да проведе първата си тренировка с новия си отбор. Специалистът ще има едва няколко дни преди голямото дерби с Ливърпул, което ще е точно след паузата за националните отбори на 22 ноември.

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Снимки: Gettyimages