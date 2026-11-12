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Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
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Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
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Слушай на живо: България - Исландия

Треньорът на националния отбор Атанас Рибарски застана пред медиите на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Утре "лъвовете" ще се изправят срещу Исландия в двубой от Лига на нациите.

"Обстановката е добра, работна, има отговорности и работна етика. Кристиан - и последния мач с Люксембург, и после с отбора си не можа да вземе участие, всеки от този списък, повече от 40 играчи, е важно на колко процента би бил готов да изиграе и двата мача. Факторите се преценяват от гледна точка на състезателите и отбора. Не можем да вземем всички, имаме по-малко от година до европейските квалификации. Това са футболистите, надявам се да имаме по-ясна представа на кого може да се разчита.

Груев: Можем да победим Исландия
Груев: Можем да победим Исландия

Сещам се за Валентин Антов, разбира се. Малко са играчите от топ 5 първенствата, той е едно момче от тях. За съжаление връща се от контузия, но в последните 11 мача влезе само един път, чухме се, надявам се да започне да играе. Той е една страхотна опция, с поведението си би бил много ценен за съблекалнята.

За момента нямаме проблеми с контузени футболисти. В тези два дни обърнахме внимание на играта с топка и на играта срещу топка, създаваме ситуации, но и допускаме такива. Обърнахме внимание на това на играчите, излизаме срещу отбор, който може да вкарва голове, ще акцентираме със сигурност и на компактност и да бъдем осторожни, когато за загубим топката. Единият ден акцентирахме върху атаката, другият - върху защитата. Имахме досега два различни мача", заяви националният селекционер.

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