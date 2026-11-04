Какво наказание грози вратарят на Тенерифе, причинил трагедията с Хесус де Мигел

Трагичната гибел на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел след сблъсък с вратаря на Андора Хесус Овоно предизвика вълна от въпроси относно последствията и санкциите, пред които може да се изправи стражът. Бившият юридически съветник на Кордоба и специалист по спортно право Антонио Ромеро Кампанеро анализира възможните дисциплинарни мерки и припомни подобни случаи от историята на испанския футбол.

По време на срещата главният арбитър Мануел Анхел Перес Ернандес изгони с директен червен картон национала на Екваториална Гвинея веднага след тежкия сблъсък. В чисто спортен аспект, съгласно член 102 от дисциплинарния правилник на Кралската испанска футболна федерация, наказанието може да достигне до 12 срещи. Специалистът уточнява, че тежестта на санкцията зависи пряко от последствията за пострадалия състезател, като в тази ситуация се очаква спиране на състезателните права за период между осем и дванадесет мача.

След трагедията в социалните мрежи заваляха призиви случаят да бъде отнесен към гражданския или дори наказателния съд. Според юриста обаче процедурата изисква първоначално образуване на предварително производство, тъй като при всяка ненасилствена или неестествена смърт съдът задължително започва разследване. Въпреки това експертът подчертава, че инцидентът се разглежда предимно като игрова ситуация. Макар и да представлява агресивно действие, то произтича от хода на самия мач, поради което търсенето на наказателна отговорност би било непропорционално.

Фаталните инциденти на терена са изключителна рядкост. Кампанеро прави паралел с трагедията от 1987 година, когато вратарят на Малага Хосе Антонио Галярдо загина след тежък удар в главата по време на двубой със Селта. В подобни обстоятелства близките имат право да подадат жалба, но юридически събитието остава нещастен случай в рамките на играта.

Специалистът припомня и други тежки епизоди без фатален край. Такъв е случаят с бившия играч на Кордоба Шарлес Диас срещу Елче, при който бразилецът получи фрактура на челюстта след удар с лакът и претърпя операция, а провинилият се футболист бе наказан с лишаване от състезателни права за четири мача.

Друг знаков пример от испанското първенство е мачът между Майорка и Севиля, в който защитникът Хави Наваро фаулира тежко Хуан Аранго с лакът, пращайки го в интензивно отделение със сърдечен арест. Тогава санкцията беше намалена на пет срещи поради моменталното разкаяние на защитника. Въпреки че правилникът на федерацията предвижда смекчаващи вината обстоятелства, Кампанеро обобщава, че предвид необратимия и тежък край на настоящия случай се очаква максимално строго наказание в спортен план, което най-вероятно ще остане и единствената мярка срещу вратаря.

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