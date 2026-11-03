Трагедия в испанския футбол: Играч на Тенерифе почина след сблъсък на терена

Испанският футбол бе разтърсен от огромна трагедия, след като 30-годишният нападател на Тенерифе Хесус де Мигел почина вследствие на тежък сблъсък по време на мач от втория ешелон срещу Андора.

Инцидентът се разигра в понеделник вечерта дълбоко в добавеното време при резултат 2:2. В седмата минута на продължението Де Мигел се устреми напред в опит за контраатака, но при опит за изчистване на топката около централната линия вратарят на гостите Хесус Овоно влезе остро и го удари с коляно в гърдите. След първоначалните превивания нападателят остана неподвижен на тревата, което предизвика паника сред съотборниците му, част от които не сдържаха сълзите си.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Медицинските екипи оказваха помощ на футболиста повече от пет минути на самия терен, докато целият стадион бе потънал в пълна тишина. Стражът Овоно получи директен червен картон за нарушението, а главният съдия взе решение да прекрати двубоя. Де Мигел бе изнесен на носилка под аплодисментите на публиката.

По информация на испанското издание „Марка“, нападателят е получил сърдечен арест по време на транспортирането му и се е наложило да бъде реанимиран още в линейката, която е престояла около 15 минути на стадиона преди отпътуването за болницата. Играчите на Тенерифе са се отправили към лечебното заведение веднага след срещата, съобщи вестник „АС“. Въпреки усилията на лекарите в интензивното отделение, състоянието му рязко се е влошило през нощта и той е издъхнал във вторник сутринта в 8:00 часа.

Some sad news to bring you. Tenerife forward Jesus de Miguel has passed away aged 30 after being involved in a heavy collision during his side's game against Andorra on Monday. https://t.co/lcJTXd0vMc — Match of the Day (@BBCMOTD) November 3, 2026

„Съкрушени от болка, с буца в гърлото и неспособни да повярваме, че това е реалност, от Тенерифе съобщаваме за трагичната кончина на Хесус де Мигел Аламеда. Няма думи за утеха и няма нищо, което да смекчи тази огромна тъга. Заставаме до съсипаното му семейство, до близките му и до всички жители на Тенерифе, които днес скърбят за тази жестока развръзка. Семейството на Хесус изказва благодарност за цялата подкрепа и моли за максимално уважение към личното им пространство в този ужасен момент“

Съперникът ФК Андора също изрази своите съболезнования в официално обръщение: „С разбити сърца и дълбоко съкрушени изпращаме най-искрените си съболезнования към семейството на Хесус де Мигел, към всички негови съотборници, приятели и към Тенерифе. Почивай в мир.“

Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

Хесус де Мигел се присъедини към Тенерифе през 2025 година и реализира 11 попадения в 30 срещи, с което помогна на тима да спечели титлата в трета дивизия и да спечели промоция. В кариерата си нападателят има още две спечелени промоции – с тимовете на Интернасионал де Мадрид и КД Кастейон.

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