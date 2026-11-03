Трагедия в испанския футбол: Играч на Тенерифе почина след сблъсък на терена

Испанският футбол бе разтърсен от огромна трагедия, след като 30-годишният нападател на Тенерифе Хесус де Мигел почина вследствие на тежък сблъсък по време на мач от втория ешелон срещу Андора.
Инцидентът се разигра в понеделник вечерта дълбоко в добавеното време при резултат 2:2. В седмата минута на продължението Де Мигел се устреми напред в опит за контраатака, но при опит за изчистване на топката около централната линия вратарят на гостите Хесус Овоно влезе остро и го удари с коляно в гърдите. След първоначалните превивания нападателят остана неподвижен на тревата, което предизвика паника сред съотборниците му, част от които не сдържаха сълзите си.
Медицинските екипи оказваха помощ на футболиста повече от пет минути на самия терен, докато целият стадион бе потънал в пълна тишина. Стражът Овоно получи директен червен картон за нарушението, а главният съдия взе решение да прекрати двубоя. Де Мигел бе изнесен на носилка под аплодисментите на публиката.
По информация на испанското издание „Марка“, нападателят е получил сърдечен арест по време на транспортирането му и се е наложило да бъде реанимиран още в линейката, която е престояла около 15 минути на стадиона преди отпътуването за болницата. Играчите на Тенерифе са се отправили към лечебното заведение веднага след срещата, съобщи вестник „АС“. Въпреки усилията на лекарите в интензивното отделение, състоянието му рязко се е влошило през нощта и той е издъхнал във вторник сутринта в 8:00 часа.
„Съкрушени от болка, с буца в гърлото и неспособни да повярваме, че това е реалност, от Тенерифе съобщаваме за трагичната кончина на Хесус де Мигел Аламеда. Няма думи за утеха и няма нищо, което да смекчи тази огромна тъга. Заставаме до съсипаното му семейство, до близките му и до всички жители на Тенерифе, които днес скърбят за тази жестока развръзка. Семейството на Хесус изказва благодарност за цялата подкрепа и моли за максимално уважение към личното им пространство в този ужасен момент“
Съперникът ФК Андора също изрази своите съболезнования в официално обръщение: „С разбити сърца и дълбоко съкрушени изпращаме най-искрените си съболезнования към семейството на Хесус де Мигел, към всички негови съотборници, приятели и към Тенерифе. Почивай в мир.“
Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия
Хесус де Мигел се присъедини към Тенерифе през 2025 година и реализира 11 попадения в 30 срещи, с което помогна на тима да спечели титлата в трета дивизия и да спечели промоция. В кариерата си нападателят има още две спечелени промоции – с тимовете на Интернасионал де Мадрид и КД Кастейон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google