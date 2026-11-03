Минута мълчание в памет на Хесус де Мигел на мачовете от турнирите на УЕФА

Всички срещи от турнирите под егидата на УЕФА през тази седмица ще започнат с минута мълчание в памет на Хесус де Мигел Аламеда.

🖤 The European football community is mourning the loss of @CDTOficial forward Jesús de Miguel Alameda. We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates during this incredibly difficult time. A moment of silence will be observed at all UEFA matches this week in his memory. 🔗 https://t.co/F6FnR3UKMX — UEFA (@UEFA) November 3, 2026

Испанският футбол потъна в скръб след новината за кончината на нападателя (1996–2026). Офанзивният футболист, който преди това трупаше опит в по-ниските нива на испанския футбол, през изминалия сезон помогна на Тенерифе да си осигури промоция в Сегунда дивисион.

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Президентът на УЕФА Александър Чеферин изрази съболезнованията си към близките на футболиста: "Сърцата ни са съкрушени от новината за смъртта на Хесус де Мигел Аламеда. Търсихме думи, но намерихме само тишина. В тази тишина нашите мисли и сърца са със семейството му, неговите съотборници, всички в Тенерифе и всеки, който скърби за тази трагична загуба."

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