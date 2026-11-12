Разходите на Манчестър Юнайтед за треньорски рокади след сър Алекс вече надхвърлят 100 млн. паунда

Манчестър Юнайтед официално освободи Майкъл Карик от мениджърския пост след кошмарния старт на сезона. Раздялата със специалиста обаче ще струва изключително скъпо на клуба от „Олд Трафорд“.

Финансовите разходи на „червените дяволи“ за треньорски смени през последните 13 години достигат главозамайващи размери. От оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън през 2013 година насам сумата за назначения и компенсации при уволнения надминава границата от 100 милиона паунда.

Манчестър Юнайтед уволни Карик

След края на ерата на Фърги треньорската скамейка на Юнайтед се превърна в истинско гробище за илюзии и провали. Сега аржентинецът Почетино е изправен пред тежката задача да стабилизира отбор, който заема 18-о място в класирането със само една победа от десет двубоя.

Парадоксално е, че докато през последните две години клубът съкрати 322 служители с цел свиване на бюджета, милиони продължават да изтичат под формата на обезщетения за треньори и директори. Финансовият разбор показва как разходите по това перо могат да достигнат внушителните 108,2 милиона паунда, след като бъдат платени компенсациите на Карик и тази за назначението на Почетино.

Всичко започна с Дейвид Мойс, определен за наследник на най-титулувания мениджър в историята. Само десет месеца след подписването на шестгодишен договор Мойс бе уволнен. Това решение струваше 4,9 милиона паунда, след като преди това клубът вече бе изплатил 2,4 милиона паунда компенсации на бившия щаб на Фъргюсън.

Неговият заместник Луис ван Гаал се задържа само два сезона и бе освободен едва два дни след спечелването на Купата на футболната асоциация, което натовари клубната каса с 8,4 милиона паунда.

Следващият авторитетен специалист, натоварен с мисията да спасява потъващия кораб, бе Жозе Моуриньо. Раздялата с португалеца през декември 2018 година донесе най-голямото индивидуално обезщетение в новата история на клуба – рекордните 19,6 милиона паунда.

През 2021 година освобождаването на Оле Гунар Солскяер струваше още 9,1 милиона паунда. Последвалият престой на Ралф Рангник първоначално включваше шест месеца начело на тима и последваща двугодишна консултантска роля. До нея така и не се стигна, а напускането на германеца и неговия екип добави нови 14,7 милиона паунда към сметката.

Ерик тен Хаг успя временно да спаси поста си благодарение на неочакван триумф за купата срещу Манчестър Сити и получи удължаване на контракта. Едва 116 дни по-късно обаче нидерландецът бе уволнен срещу компенсация от 10,4 милиона паунда.

Управлението на "ИНЕОС" в Манчестър Юнайтед е пълен провал, цифрите го доказват

След влизането на ИНЕОС огромни средства бяха изразходвани и за спортно-техническото ръководство. През 2024 година Дан Ашуърт бе привлечен от Нюкасъл за 3 милиона паунда на поста спортен директор, но само пет месеца по-късно бе освободен, което струваше още 4,1 милиона паунда.

През ноември 2024 година Манчестър Юнайтед привлече Рубен Аморим, плащайки 11 милиона паунда на Спортинг Лисабон. Сър Джим Ратклиф обаче трябваше да плати близо 8 милиона паунда неустойка само 14 месеца по-късно. Отношенията на португалеца с футболния директор Джейсън Уилкокс се влошиха, а чашата преля след равенството 1:1 срещу Лийдс, когато настоящият наставник на Милан обяви, че желае да бъде мениджър с пълни правомощия, а не просто треньор.

Майкъл Карик пое поста от Аморим през януари, а през май подписа двугодишен контракт. Въпреки оставащите му над 18 месеца по договора, Карик сподели съдбата на своите предшественици. Уволнението му, както и това на на неговите помощници Стив Холанд и Джонатан Уудгейт ще увеличи финансовата тежест с още 5 милиона паунда.

Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

Назначаването на Маурисио Почетино също изисква сериозни ресурси. Освобождаващата му клауза към футболната федерация на САЩ се оценява на около 7,4 милиона паунда, а разходите за неговия дългогодишен екип възлизат на още 5 милиона паунда. Помощниците му Хесус Перес, Мигел Д'Агостино и треньорът на вратарите Антонио Хименес работят неотлъчно с аржентинеца във всеки негов клуб още от престоя му в Еспаньол през 2009 година.

С това общата равносметка за тринадесетгодишния период на нестабилност се очаква да премине границата от 108 милиона паунда. На този фон не е изненадващо, че за последните седем сезона Манчестър Юнайтед отчита натрупани финансови загуби в размер на внушителните 444 милиона паунда.

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