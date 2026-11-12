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Пеп Гуардиола е мечтаната цел, но още две големи имена са в плановете за нов селекционер на САЩ

  • 12 ное 2026 | 16:39
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Пеп Гуардиола е мечтаната цел, но още две големи имена са в плановете за нов селекционер на САЩ

Футболната федерация на САЩ проявява съвсем сериозен интерес към Джосеп Гуардиола за поста на селекционер. Тази информация се появи още вчера, след като стана ясно, че Маурисио Почетино вече има договорка с Манчестър Юнайтед за това да поеме "червените дяволи". Днес журналистът Матео Морето даде интересни подробности в интервю за "Радио МАРКА", като потвърди, че съществува твърдо намерение за контакт с наставника, въпреки че на този етап няма нищо финализирано.

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„Американците разглеждат няколко варианта, списъкът е доста дълъг, но е сигурно, че ще отправят запитване за Пеп Гуардиола“, заяви Морето по време на своето участие в предаването.

Журналистът подчерта, че интересът от страна на Съединените щати е напълно реален. По думите му футболните ръководители зад Океана планират официално да потърсят контакт с Гуардиола, за да проверят възможностите за евентуално сътрудничество.

Гуардиола обаче далеч не е единственото водещо име, което попада във фокуса на американската федерация. Морето потвърди, че сред обсъжданите специалисти са също Юлиан Нагелсман и Роберто Мартинес.

„Предстои да видим какво ще се случи, защото има и други имена. Мога да потвърдя както кандидатурата на Нагелсман, така и тази на Роберто Мартинес“, допълни италианският журналист.

Евентуално назначение обаче зависи от множество фактори и към момента е далеч от развръзка. Морето припомни, че Гуардиола вече е бил обект на интерес от страна на друга национална федерация в миналото:

„Пеп Гуардиола беше потърсен от Италия преди време, но тогава не се стигна до споразумение. Предстои да видим дали този път ситуацията ще се развие по различен начин.“

Към настоящия момент от лагера на САЩ имат намерение да проверят готовността на Гуардиола да поеме тима, но все още не се водят конкретни преговори и няма постигната договорка с нито един от набелязаните специалисти.

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