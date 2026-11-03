Меси изрази съболезнованията си за починалия играч на Тенерифе

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси отговори на новината за смъртта на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел.

Трагедия в испанския футбол: Играч на Тенерифе почина след сблъсък на терена

30-годишният футболист почина днес след тежка контузия, получена във вчерашния мач от втора испанска дивизия срещу ФК Андора. Де Мигел загуби съзнание след сблъсък с вратаря Хесус Овоно и по-късно получи сърдечен арест. Нападателят си отиде от този свят в болницата.

📲🇦🇷 Leo Messi on IG: "There are no words… My deepest condolences and lots of strength to his entire family and friends. "May he rest in peace.” https://t.co/dvzgYbZoqw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 3, 2026

„Нямам думи. Моите най-дълбоки съболезнования и подкрепа на семейството и приятелите му. Почивай в мир“, написа Меси към снимка на испанския футболист в Инстаграм.

Минута мълчание в памет на Хесус де Мигел на мачовете от турнирите на УЕФА

Заради смъртта на Де Мигел, мачовете от Купата на краля, насрочени за днес, бяха отложени. Минута мълчание ще бъде спазена на всички мачове от Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите тази седмица в памет на нападателя на Тенерифе.

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Снимки: Gettyimages