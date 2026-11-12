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  1. Sportal.bg
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Манзамби пропуска мачовете на Швейцария

  • 12 ное 2026 | 16:50
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Манзамби пропуска мачовете на Швейцария

Крилото на Астън Вила Йохан Манзамби се оттегли от националния тим на Швейцария за предстоящите два мача от Лигата на нациите и се завърна в клуба от Висшата лига. 21-годишният играч има проблем с прасеца и няма достатъчно подобрение, за да бъде полезен на националния отбор, обявиха от футболната федерация на страната.

Швейцария води в класирането в групата си с пет точки преднина преди последните два мача, като ще гостува на Словения в петък и ще приеме Шотландия в понеделник. Равенство срещу Словения ще гарантира на тима промоция в по-горната група през 2028 година.

Манзамби е основен футболист на Астън Вила, като изигра шест мача за 18 дни след предишната пауза за националните отбори, като бе титуляр и в Шампионската лига срещу Галатасарай и Пари Сен Жермен

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