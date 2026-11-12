Манзамби пропуска мачовете на Швейцария

Крилото на Астън Вила Йохан Манзамби се оттегли от националния тим на Швейцария за предстоящите два мача от Лигата на нациите и се завърна в клуба от Висшата лига. 21-годишният играч има проблем с прасеца и няма достатъчно подобрение, за да бъде полезен на националния отбор, обявиха от футболната федерация на страната.
Швейцария води в класирането в групата си с пет точки преднина преди последните два мача, като ще гостува на Словения в петък и ще приеме Шотландия в понеделник. Равенство срещу Словения ще гарантира на тима промоция в по-горната група през 2028 година.
Манзамби е основен футболист на Астън Вила, като изигра шест мача за 18 дни след предишната пауза за националните отбори, като бе титуляр и в Шампионската лига срещу Галатасарай и Пари Сен Жермен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google