Манзамби пропуска мачовете на Швейцария

Крилото на Астън Вила Йохан Манзамби се оттегли от националния тим на Швейцария за предстоящите два мача от Лигата на нациите и се завърна в клуба от Висшата лига. 21-годишният играч има проблем с прасеца и няма достатъчно подобрение, за да бъде полезен на националния отбор, обявиха от футболната федерация на страната.

Швейцария води в класирането в групата си с пет точки преднина преди последните два мача, като ще гостува на Словения в петък и ще приеме Шотландия в понеделник. Равенство срещу Словения ще гарантира на тима промоция в по-горната група през 2028 година.

🚨Mauvaise nouvelle pour Johan Manzambi et la Nati ! 😔🇨🇭 Malgré les soins reçus depuis son arrivée au rassemblement, notre jeune Genevois souffre toujours du mollet et doit renoncer aux deux derniers matchs de l’année face à la Slovénie et à l’Écosse. https://t.co/dNdJ6DGPGQ — SFM Football (@sfm_football) November 12, 2026

Манзамби е основен футболист на Астън Вила, като изигра шест мача за 18 дни след предишната пауза за националните отбори, като бе титуляр и в Шампионската лига срещу Галатасарай и Пари Сен Жермен.

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