Цървена звезда спечели дербито в Нови Сад, Партизан отново се срина

Цървена звезда спечели с 1:0 гостуването на Войводина в дербито от 15-ия кръг на сръбската Суперлига. Българският национал Кристиян Балов остана на резервната скамейка на Звезда през всичките 90 минути. Победата гарантира на белградчани първото място преди зимната пауза.

Отборът на Алберт Риера имаше инициативата през по-голямата част от срещата в Нови Сад, но трудно преодоляваше защитата на домакините. Мирко Иванич създаде първата опасност още в 3-тата минута, а впоследствие Марко Арнаутович на два пъти пропусна да открие резултата. Войводина също имаше своите възможности, но не ги използва.

Развръзката настъпи в 87-ата минута, когато Юта Накаяма намери Томаш Хандел, а той подаде към далечната греда, където резервата Махмуду Байо реализира победното попадение. Халфът от Гамбия се беше появил на терена в 59-ата минута на мястото на контузилия се Раде Крунич.

С успеха Цървена звезда увеличи преднината си пред втория Войводина на 11 точки.

Съвсем различна е ситуацията при Партизан, който продължава да затъва в първенството. „Черно-белите“ отстъпиха с 1:2 на Мачва (Шабац), въпреки че гостите нямаха победа в предишните си осем шампионатни срещи.

Василие Джурич изведе Мачва напред още в 9-ата минута след центриране на Стефан Чолович. Зубайру Ибрахим възстанови равенството в 16-ата минута с удар от малък ъгъл, но в 36-ата Данило Кнежевич се възползва от неубедителна намеса в защитата на домакините и отбеляза победния гол.

През второто полувреме наставникът на "гробарите" Александър Станоевич направи няколко промени, но атаките на домакините останаха безрезултатни. Поражението беше първо за специалиста след завръщането му начело на Партизан. Отборът заема 10-о място в класирането със 17 точки, като вече има осем загуби и 26 допуснати гола в 15 срещи.

След последния съдийски сигнал напрежението прерасна в конфликт край терена между треньора на Мачва Неманя Глушица и Радослав Петрович от щаба на Партизан. Станоевич обаче се намеси, за да предотврати по-сериозен инцидент.



След сензационния успех Мачва се изкачи на 11-ата позиция в таблицата с 13 точки. На дъното са ОФК Белград, Раднички (Ниш) и Земун.

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