Цървена звезда отнесе пореден съперник, Балов игра в края

Цървена звезда записа класически успех с 3:0 при гостуването си на Раднички в среща от 11-ия кръг на сръбската Суперлига. Българският национал Кристиян Балов започна двубоя на резервната скамейка, като се появи в игра в 79-ата минута на мястото на Матей Гащаров. Головете за убедителния триумф бяха отбелязани от Бамба Денг ('48), Стефан Гудел ('57) и Марко Арнаутович ('88).

Резултатът бе открит в 48-ата минута, когато Букари се промъкна зад противниковата отбрана и комбинира с Денг, който не сгреши отблизо за 0:1.

В 57-ата минута преднината на гостите бе удвоена, след като центриране от пряк свободен удар бе засечено с глава от Гудел за 0:2.

Крайният резултат бе оформен в 88-ата минута след дълъг пас зад защитата, при който Арнаутович се измъкна сам срещу вратаря и хладнокръвно реализира за 0:3.

След тази победа Цървена звезда вече има в актива си 31 точки и е твърд лидер в класирането. Отборът на Раднички остава с актив от 17 точки, като след този резултат заема 4-то място в подреждането.

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