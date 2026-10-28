Балов игра цял мач при разгромна победа на Цървена звезда за Купата на Сърбия

Българският национал Кристиян Балов започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути при убедителната победа на Цървена звезда с 5:1 като гост на Йединство (Уб) в 1/16-финалите за Купа на Сърбия. Така белградският гранд продължи напред в турнира, в който защитава трофея си.

Балов получи доверието на старши треньора Алберт Риера и действаше активно в предни позиции. Българинът се отличи с технично отиграване в 77-ата минута, когато с пета подаде към Александър Катай. Опитният нападател си освободи пространство и стреля опасно, но вратарят на домакините Йованович спаси.

Гостите откриха резултата още в 13-тата секунда, когато Мирко Иванич се разписа след подаване на Стефан Гудел. В 37-ата минута Баджо удвои с глава след центриране на Абу Фани.

В началото на второто полувреме Марко Арнаутович направи резултата класически след асистенция на Иванич. Йединство върна едно попадение чрез Паунович в 52-рата минута, но надеждите на домакините бяха окончателно попарени в 68-ата, когато Арнаутович отбеляза втория си гол в срещата. Крайното 5:1 оформи Александър Катай в 83-тата минута след подаване на Чам.

Снимки: sportal.blic.rs

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