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Балов бе титуляр, но Цървена звезда допусна първа грешна стъпка за сезона

  • 10 сеп 2026 | 21:59
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Балов бе титуляр, но Цървена звезда допусна първа грешна стъпка за сезона

Радник (Сурдулица) и Цървена звезда завършиха при резултат 0:0 в отложен двубой от 3-тия кръг на сръбската Суперлига. Българският офанзивен футболист Кристиян Балов започна като титуляр за гостите от Белград, но бе заменен през втората част. Тимът му пък за пръв път от началото на сезона загуби точки.

През първото полувреме гостите контролираха играта, но пропуснаха няколко добри възможности чрез Александър Катай, Мохамед Абу Фани и Дерик Lukasен, чиито удари бяха спасени от вратаря на домакините Стефан Радоичич или преминаха встрани от целта.

Втората част продължи в същия дух и в 48-ата минута крилото Лоизос Лоизу стреля опасно над напречната греда.

В 64-тата минута дойде и най-чистото положение за гостите през второто полувреме, когато Мохамед Абу Фани центрира отлично отляво, а Букари засече топката с мощен волей от малък ъгъл, но кълбото премина на броени сантиметри от далечния стълб.

До края на срещата картината на терена не се промени съществено, като белградският гранд атакуваше в търсене на попадение, но липсата на точен завършващ удар и борбената игра в защита на Радник помогнаха на домакините да опазят вратата си и да извоюват ценна точка.

След това нулево равенство Цървена звезда записва първо реми за сезона, но остава на лидерската позиция в класирането с актив от 19 точки. Тимът на Радник Сурдулица събира 12 точки и заема временната 5-а позиция в подреждането.

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