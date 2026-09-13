Цървена звезда ликува в белградско дерби, Балов влезе от пейката

Отборът на Цървена звезда постигна трудна победа с 1:0 при гостуването си на Нови Белград в столичното дерби от 9-ия кръг на сръбската Суперлига. Единственото и решително попадение бе дело на Василие Костов в 31-вата минута. Българският национал Кристиян Балов отново записа минути за „звездашите“, след като се появи като резерва през второто полувреме в 65-ата минута.

Гостите от Белград взеха инициативата от самото начало, но организираната отбрана на домакините устоя до 31-вата минута. Тогава Осман Букари проби по левия фланг и центрира към Василие Костов, който овладя топката и с прецизен изстрел под напречната греда отбеляза за 0:1.

Нови Белград имаше отличен шанс да изравни в 40-ата минута, когато Фабиен центрира отдясно, а Цоич стреля с глава, но топката срещна страничната греда.

В 90-ата минута гредата помогна и на домакините, когато удар на Томас Хандел нацели гредата зад вратаря Драган Чанчаревич.

С този триумф Цървена звезда се изкачи на първо място в класирането с 22 точки и мач по-малко от конкурентите си. Отборът на Нови Белград заема 4-та позиция с актив от 14 точки.

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